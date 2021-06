Violences post-électorales: Calcutta HC rejette la demande du gouvernement du Bengale occidental de rappeler l’enquête de la NHRC

in

Un rapport soumis par le secrétaire membre de la SLSA a indiqué que 3 243 personnes avaient déclaré avoir souffert jusqu’à midi le 10 juin. (PTI)

Dans un revers majeur pour le gouvernement du Bengale occidental, la formation de cinq juges de la Haute Cour de Calcutta a rejeté un plaidoyer déposé par Mamata Banerjee demandant la révocation ou la suspension de son ordonnance du 18 juin ordonnant au président de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) de constituer un comité chargé d’examiner tous les cas de violations présumées des droits humains lors de violences post-électorales dans l’État.

Entendant l’affaire, la formation de cinq juges composée du juge Harish Tandon, du juge IP Mukerji, du juge Rajesh Bindal, du juge Subrata Talukdar et du juge Soumen Sen a observé que l’État n’a pas réussi à inspirer la confiance de la cour et qu’il ne trouve aucune raison. pour rappeler la commande.

Représentant le gouvernement du Bengale occidental, l’avocat général Kishore Dutta a soutenu que la Cour devrait définir ce qu’est la « violence post-électorale ». « Toute violence ne peut pas être qualifiée de violence post-électorale. Nous devrions être autorisés à présenter d’autres faits afin que tout puisse être résolu dans cette cour elle-même. Je ne peux pas dire, l’État n’agira pas. Nous avons déjà pris des mesures », a rapporté Bar and Bench citant Dutta.

Le 18 juin, la Haute Cour de Calcutta avait noté que bien que le gouvernement de l’État ait nié les violences post-électorales, les pétitions déposées par certaines parties concernées et un rapport soumis par le secrétaire aux services juridiques de l’État à cet égard, brossent un tableau différent.

Certains PIL ont allégué que des attaques politiques ont entraîné le déplacement de personnes de leurs résidences, des agressions physiques, la destruction de biens et le saccage de bureaux. Le gouvernement a affirmé que l’ordonnance avait été adoptée sans permettre à l’État de déposer sa réponse en rapport avec le rapport du secrétaire membre de la SLSA.

Un rapport soumis par le secrétaire du membre de la SLSA a indiqué que 3 243 personnes avaient signalé des souffrances jusqu’au 10 juin à midi. Le responsable a également déclaré que les plaintes avaient été transmises au commissaire de police ou aux postes de police concernés dans certains cas, mais aucune réponse n’a été reçue.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.