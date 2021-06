Violences post-électorales : Dilip Ghosh revendique la mort de 37 employés du BJP après les élections au Bengale occidental

Exprimant sa gratitude envers les travailleurs et les responsables de l’unité du parti dans l’Uttar Pradesh, Ghosh a déclaré que c’était grâce à leur travail acharné lors des élections au Bengale occidental que le parti avait remporté 77 sièges. (Photo d’archive : PTI)

Le président du BJP du Bengale occidental, Dilip Ghosh, a affirmé mardi que 37 membres du parti avaient été tués dans l’État après les récents résultats des élections législatives.

Il a déclaré cela lors d’une interaction qui s’est tenue virtuellement avec l’Uttar Pradesh BJP pour examiner la situation au Bengale occidental après les résultats des élections de Vidhan Sabha. La réunion a allégué que le Congrès de Trinamool parrainait la violence dans l’État.

Selon un communiqué publié par l’UP BJP, une discussion avec le président de l’unité du Bengale occidental Dilip Ghosh a été organisée au cours de laquelle le responsable des affaires du parti dans l’État Radha Mohan Singh, le président de l’Uttar Pradesh BJP Swatantra Dev Singh et le secrétaire général (organisation) Sunil Bansal y a participé.

Exprimant sa gratitude envers les travailleurs et les responsables de l’unité du parti dans l’Uttar Pradesh, Ghosh a déclaré que c’était grâce à leur travail acharné lors des élections au Bengale occidental que le parti avait remporté 77 sièges.

Il a déclaré que le Bengale occidental, qui a été identifié avec des révolutionnaires, des chefs spirituels, des réformateurs sociaux, était malheureusement confronté à une effusion de sang aujourd’hui. Lorsque les travailleurs du BJP quittent leur domicile pour un travail de parti dans l’État, ils ne savent pas s’ils y retourneront, a déclaré Ghosh, affirmant qu’au cours des cinq dernières années, 166 travailleurs du BJP ont été tués. Après la proclamation des résultats des récents scrutins de l’assemblée, 37 membres du parti ont été tués, a-t-il ajouté.

Plus de 30 000 cas ont été enregistrés contre nos travailleurs au cours des cinq dernières années, a déclaré Ghosh. S’exprimant à cette occasion, le président de l’UP BJP, Swatantra Dev Singh, a affirmé que les hommes de main de TMC menaient des attaques contre les travailleurs du parti du safran dans l’État.

“Dans de telles circonstances, les travailleurs du Bengale travaillent avec dévouement pour la fierté du pays et l’honneur culturel du Bengale et avancent sous la direction du président national JP Nadda”, a-t-il déclaré.

