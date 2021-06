Violences post-électorales : Smriti Irani déchire le gouvernement du Bengale occidental ; dit que les femmes sont violées ouvertement

in

Smriti Irani a exprimé sa gratitude à la Haute Cour de Calcutta pour avoir ordonné une enquête de la NHRC sur l’affaire.

Le ministre de l’Union et chef du BJP, Smriti Irani, a critiqué aujourd’hui le gouvernement du Bengale occidental dirigé par Mamata Banerjee pour les violences post-électorales. Irani a allégué que des femmes de l’État étaient emmenées de chez elles et violées ouvertement. « Des femmes sont enlevées de chez elles au Bengale occidental et violées ouvertement, qu’il s’agisse d’une femme dalit ou d’une femme tribale. Une femme de 60 ans s’est adressée à la Cour suprême en déclarant qu’elle avait été violée devant son petit-fils de 6 ans simplement parce qu’elle travaillait au BJP. Combien d’autres viols elle (Mamata Banerjee) regardera en restant silencieuse ? questionna Irani.

La dirigeante du BJP a exprimé sa gratitude à la Haute Cour de Calcutta pour avoir ordonné une enquête de la NHRC sur l’affaire. « J’exprime ma gratitude au tribunal car cela donnera la conviction aux personnes harcelées, assassinées et aux femmes qui ont été violées, qu’elles obtiendront justice. Je vois pour la première fois dans notre démocratie qu’un CM regarde des gens mourir parce qu’ils n’ont pas voté pour elle », a déclaré Smriti Irani.

Le ministre de l’Union a affirmé que pour la première fois dans le pays, des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en implorant le pardon de Mamata Banerjee. « Pour la première fois dans notre pays, après la proclamation des résultats des élections, des milliers de personnes quittent leur domicile et traversent la frontière implorant le pardon de Mamata Banerjee et de TMC, se disant prêtes à convertir leur religion », a affirmé Smiriti Irani. .

Elle a dit que si la voiture d’un ministre de l’Union peut être attaquée, comment un homme ordinaire peut-il être en sécurité dans l’État. « L’homme ordinaire est-il en sécurité dans son état lorsque la voiture des ministres de l’Union a été bombardée de pierres par des gens ? Je voudrais interroger les personnes qui se disent militantes des droits humains, pourquoi n’ont-elles pas organisé de cortège devant le Club de la presse pour les femmes qui ont été violées », a déclaré Irani.

Réagissant aux déclarations faites par le gouverneur du Bengale occidental Jagdeep Dhankar sur la violence post-électorale, Smriti Irani a déclaré que le gouvernement ne devrait pas rester un simple spectateur lorsque les habitants de l’État implorent la pitié de Mamata Banerjee.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.