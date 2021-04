Violent Femmes Reissue ‘Add It Up (1981-1993)’ pour le 40e anniversaire

Pour célébrer le 40e anniversaire du groupe, le trio de rock culte les Violent Femmes réédite leur longue compilation épuisée Add It Up (1981-1993) sur vinyle et plateformes de streaming numérique. La compilation de 23 titres sera disponible le 21 mai via Craft Recordings.

Composées de Gordon Gano, Brian Ritchie et Victor DeLorenzo, les Violent Femmes se sont formées pour la première fois à Milwaukee en 1981. Add It Up (1981-1993) s’inspire de ces cinq premiers albums – documentant le développement stylistique du groupe pionnier alors qu’ils s’élevaient pour devenir l’un des les actes les plus réussis sur le plan commercial de l’alt-rock. Il comprend également leurs singles qui définissent leur carrière « Blister in the Sun », « Musique américaine, »Et« Gone Daddy Gone ».

Le premier album du groupe, Violent Femmes, qui comprenait «Add It Up» et «Please Do Not Go», a été certifié Platine par la RIAA. Leurs albums suivants, Hallowed Ground, The Blind Leading the Naked, 3 et Why Do Birds Sing? solidifié le groupe comme l’un des actes les plus cohérents de leur temps.

Offrant aux fans plus qu’une simple compilation de succès, Add It Up met également en lumière les performances live énergiques de Violent Femmes – capturées à l’apogée de leur carrière, avec des enregistrements en direct de «Kiss Off», «Vancouver», «Lies», et plus encore. Il y a aussi des démos, des faces B, des raretés et des enregistrements vocaux présentés sur l’ensemble 2-LP.

Une presse en marbre rouge en édition limitée du vinyle sera disponible exclusivement via le site officiel Site Web Violent Femmes ainsi que des enregistrements d’artisanat. D’autres éditions exclusives seront proposées par les détaillants indépendants et Urban Outfitters.

Quarante ans plus tard, l’héritage de Violent Femmes reste fort, tandis que leur influence peut être entendue dans plusieurs genres – du mouvement anti-folk du début des années 2000 aux succès de Barenaked Ladies en passant par l’indie-pop de Clap Your Hands. Dis ouai.

«Les Femmes ne signifient pas tant une époque qu’un moment de la vie», a noté Pitchfork, mais «pour les jeunes qui grandissent à l’ère d’Internet, leur musique fait partie d’un langage partagé.»

Add It Up (1981-1993) sera disponible le 21 mai et peut être précommandé ici. Consultez la liste complète ci-dessous.

Liste des pistes vinyle Add It Up (1981-1993):

Face A:

1. Introduction

2. En attendant le bus

3. Cloque au soleil

4. Gone Daddy Gone

5. Message de Gordon

6. Donne-moi la voiture

Côté B:

1. Chanson de la mort country

2. Filles noires

3. Jésus marchant sur l’eau

4. 36-24-36

5. Je l’ai tenue dans mes bras

Côté C:

1. Je déteste la télé

2. L’Amérique est

3. Vieille mère Reagan

4. Dégradation

5. Danse, MF, danse!

6. Mensonges (actif)

7. Musique américaine

8. Par la fenêtre

Côté D:

1. Kiss Off (en direct)

2. Ajoutez-le (en direct)

3. Vancouver (actif)

4. Johnny (actif)