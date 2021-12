Violent Viking Epic avec Nicole Kidman, Ethan Hawke et Anya Taylor-Joy lance la première bande-annonce

The Northman, une violente épopée viking mettant en vedette Nicole Kidman, Ethan Hawke et Anya Taylor-Joy, vient de lancer sa première bande-annonce. Dans le film, Alexander Skarsgard (True Blood, Big Little Lies) incarne Amleth, un prince viking qui entreprend un voyage de vengeance pour obtenir justice pour son père, le roi Aurvandill (Ethan Hawke), qui a été assassiné par son propre frère, Fjölnir (Claes Bang). Le film est une adaptation d’une vieille légende nordique qui a inspiré Hamlet de Shakespeare, et il devrait sortir en salles le 22 avril 2022.

Kidman dépeint la reine Gudrún, la mère d’Amleth qu’il cherche à libérer de la captivité de son oncle. Taylor-Joy, qui est devenue une star très respectée grâce à ses récents rôles dans The Queen’s Gambit et Last Night in Soho, incarne Olga, une âme sœur qui aide Amleth dans sa quête pour venger son père. Les autres chats sont Björk, Willem Dafoe, Ingvar Eggert Sigurðsson, Murray McArthur, Ian Gerard Whyte, Hafþór Júlíus Björnsson et Kate Dickie. Ísadóra Bjarkardóttir Barney et Ralph Ineson apparaîtront également, bien que leurs rôles n’aient pas encore été révélés.

The Northman est réalisé par Robert Eggers, qui a également co-écrit le scénario avec le romancier islandais Sjón. Eggers est un cinéaste acclamé par la critique qui a écrit et réalisé deux autres films nominés : The Witch (2015) et The Lighthouse (2019). The Northman le réassocie à plusieurs de ses anciennes stars, dont Dafoe, qui a joué dans The Lighthouse avec Robert Pattinson. Trois acteurs de The Witch – Taylor-Joy, Dickie et Ineson – apparaissent tous dans The Northman. Notamment, Eggers et Taylor-Joy ont déjà l’intention de travailler à nouveau ensemble, car elle est sur le point de jouer dans sa réimagination de Nosferatu.

L’original Nosferatu (1922) est une adaptation non officielle du roman classique de Bram Stoker sur Dracula et est largement considéré comme un véritable classique du cinéma. Il a été annoncé pour la première fois qu’Eggers ferait un remake du film en 2015, à la suite du succès critique de La sorcière. À l’époque, il exprimait un certain scepticisme quant au fait que son deuxième long métrage soit un remake d’un film emblématique, mais était prêt à aller de l’avant de toute façon. « C’est moche, blasphématoire, égoïste et dégoûtant pour un cinéaste à ma place de faire Nosferatu ensuite », a-t-il déclaré dans une interview. « J’avais vraiment prévu d’attendre un moment, mais c’est comme ça que le destin a ébranlé. »