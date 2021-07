Violette Serrat crée le maquillage Guerlain : EXCLUSIVITÉ – WWD

PARIS – Violette Serrat deviendra la nouvelle directrice créative du maquillage de Guerlain, a appris WWD.

Le 1er août, Serrat, qui porte son prénom professionnellement, assumera le poste occupé depuis 21 ans par Olivier Echaudemaison au sein de la maison LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Pour Serrat, accepter le poste chez Guerlain était une évidence.

“C’est comme l’histoire de notre pays”, a-t-elle déclaré, à propos de la maison de près de 200 ans, lors d’une interview exclusive avec WWD. « C’est vraiment profondément ancré dans les racines de mon histoire. j’ai grandi [in Paris] en regardant cette marque. Les femmes autour de moi, tout le monde avait des produits Guerlain. Alors je me suis dit : « Quand je serai grand, j’utiliserai aussi ces produits.

“Aujourd’hui, être en mesure d’avoir un impact sur cette marque historique est le plus grand honneur – c’est incroyable”, a-t-elle déclaré.

Serrat a salué la création par Echaudemaison de la « bibliothèque de produits » de la maison.

“C’est vraiment très inspirant”, a-t-elle poursuivi.

Serrat – une maquilleuse autodidacte qui a étudié le design de mode et l’art avant de passer chez Dior et Estée Lauder Cos. – basculera entre Paris et New York, où elle a vécu pendant six ans et dirige sa marque de cosmétiques Violette_FR, lancée en avril .

« Pour moi, qu’est-ce que Guerlain ? C’est une maison de haute couture de beauté », a déclaré Serrat. «Ma priorité numéro un en ce moment est de réviser toute la bibliothèque, de moderniser la formule, peut-être d’arrêter certains produits et d’en lancer de nouveaux. Nous devons travailler sur l’essentiel – la garde-robe classique de maquillage doit être impeccable. Ensuite, nous travaillons sur l’image. Bien sûr, mon objectif est de raconter l’histoire de cette maison.

Cela ne se fera pas du jour au lendemain.

“Je veux vraiment mettre mon nez dans les archives pendant des jours et découvrir qui est Guerlain à la base”, a-t-elle poursuivi. “C’est le battement de cœur que je vais donner de manière créative à la marque.”

Serrat considère le rôle du maquillage aujourd’hui comme double. L’une consiste à transformer un visage et à donner confiance à quelqu’un.

“Et je vois l’autre sens, où il s’agit de célébrer, de s’amuser et d’accepter qui nous sommes d’une manière plus naturelle”, a-t-elle expliqué. « C’est vers cela que je me penche. Je ne veux pas que le maquillage soit votre système de soutien. Je veux que ce soit ton meilleur ami, [like] quelqu’un avec qui tu peux t’amuser.

Aux États-Unis, Serrat est largement connue via les réseaux sociaux, alors que dans sa France natale, ce n’est pas le cas. Là, elle s’est davantage fait un nom chez Dior et par le travail éditorial.

Aux États-Unis, elle a lancé une chaîne YouTube non pas pour surfer sur la vague des médias sociaux, mais en raison de son amour pour les fenêtres qu’elle crée sur le vaste monde.

“Je suis une personne sociable”, a déclaré Serrat. “C’est ce que j’aime tant.”

Son idée était d’apprendre aux gens à se maquiller pour se célébrer.

« C’était un outil très thérapeutique que j’essayais de mettre en place, et c’est ainsi que j’ai commencé à bâtir une communauté », a-t-elle déclaré.

Serrat préfère utiliser les médias sociaux comme moyen de se connecter. “Mais ce n’est pas la réalité d’une relation”, a-t-elle déclaré. “Rencontrons-nous.”

Véronique Courtois, directrice générale de Guerlain, a déclaré qu’elle avait choisi Serrat en partie parce qu’elle et la marque sont des Parisiens par excellence.

« Violette est pour moi la maquilleuse la plus parisienne au monde », a déclaré Courtois.

L’exécutif avait observé la carrière de Serrat et connaissait son talent.

En plus de ramener l’esprit parisien à Guerlain, Serrat peut lui insuffler de la jeunesse, a poursuivi Courtois.

“Elle a la possibilité et la créativité d’écrire ce nouveau chapitre de Guerlain – d’une manière extrêmement féminine… et avec un esprit libre”, a déclaré Courtois. « Violette est celle qui saura transmettre cet héritage aux nouvelles générations. Elle en est la traductrice.

Courtois a déclaré qu’Echaudemaison avait contribué à forger l’héritage de Guerlain.

Il a probablement été le premier maquilleur en France à devenir à part entière un incontournable de la société.

Depuis l’apprentissage d’Echaudemaison auprès du maestro de la coiffure Alexandre de Paris à l’âge de 16 ans, il a préparé – et s’est lié d’amitié – des femmes aux yeux du public, des jeunes Jacqueline Kennedy Onassis et Wallis Simpson à Marella Agnelli, Joséphine Baker et divers membres de la famille royale.

Un article de WWD publié le 14 janvier 1972 indiquait qu’Echaudemaison avait maquillé le soir de la baronne Guy de Rothschild pour le bal « Proust » de sa famille.

Dans ce même article, Echaudemaison dit que ce qu’il essaie de faire « c’est d’enseigner [women] être plus audacieux. Pour garder leur personnalité, mais pour utiliser le maquillage comme l’accessoire indispensable.

Il a travaillé sur des shootings de mode pour Diana Vreeland de Vogue en compagnie de talents légendaires tels que Richard Avedon, Helmut Newton et David Bailey.

C’était avant qu’Echaudemaison n’arrive chez Givenchy, où il a occupé le poste de directeur artistique du maquillage pendant 10 ans, à partir de 1988, après avoir travaillé chez Harriet Hubbard Ayer et quelques autres marques.

Echaudemaison a créé la première ligne de maquillage pour Givenchy.

Dans un article du WWD datant du 9 décembre 1988, cette collection de maquillage était décrite comme comprenant une sélection serrée de produits : trois fonds de teint, deux hydratants teintés, neuf rouges à lèvres, deux mascaras, cinq ombres à paupières simples, deux fards à joues, une poudre compacte et un “prisme de poudre”.

“Le prisme, l’article le plus inhabituel de la gamme, est composé de quatre casseroles surélevées de poudre de saumon, d’abricot, de rose et de mauve réunies dans une seule unité”, indique l’article.

C’était une idée innovante, qui permettait aux gens de mélanger leur propre couleur.

Ce prisme est emblématique aujourd’hui.

“Je pense toujours que le maquillage ressemble beaucoup à la cuisine”, a déclaré Echaudemaison à l’époque.

Une autre nouveauté était de laisser au consommateur le soin de décider si Givenchy modifierait sa collection avec de nouveaux produits, plutôt que de s’en tenir aux deux histoires de couleurs traditionnelles par an.

Puis en 2000, Echaudemaison sollicite avec audace une audience avec Bernard Arnault, PDG de LVMH.

“Je lui ai demandé de me donner la Belle au bois dormant”, a déclaré Echaudemaison, faisant référence à Guerlain, dans une interview à WWD publiée le 29 novembre 2004. “Il n’était pas sûr de ce dont je parlais.”

Mais Echaudemaison a quitté la réunion en tant que directrice artistique du maquillage de la maison.

Il a ensuite introduit des couleurs et des textures plus modernes dans le mélange de Guerlain, comme l’élargissement de la gamme de produits de bronzage Terracotta et l’introduction du « blush bulle », appliqué avec les doigts.

“Cela devait être plus amusant”, a-t-il déclaré lors de cette interview. “Le maquillage est une question de plaisir et de liberté – de se reconnecter, ne serait-ce que pour quelques minutes, avec le plaisir d’une petite fille jouant avec le maquillage de sa maman.”

Echaudemaison modernise Terracotta, Rouge Automatique et Météorites et crée des best-sellers Guerlain, notamment des rouges à lèvres, dont Kiss Kiss, le rouge à lèvres longue tenue au packaging métallisé moderne sorti en 2005.

En 2009, son idée originale Rouge G – un rouge à lèvres dans un emballage métallique faisant un clin d’œil aux sacs à main minaudière des années 1930 – a été lancée. Brisant les codes traditionnels de l’emballage des rouges à lèvres, il se couche sur le côté et s’ouvre pour révéler deux miroirs.

Aujourd’hui, deux produits Terracotta restent les deux produits de maquillage les plus vendus en France. Les marchés géographiques les plus forts de Guerlain sont l’Europe et l’Asie.

Echaudemaison a publié l’histoire de sa vie, “Les Couleurs de Ma Vie” (ou “Les Couleurs de ma vie”) en 2004. Il retrace son parcours d’une enfance malheureuse dans la région du Périgord à son triomphe à Paris en tant que consultant de style pour le les femmes les plus glamour du 20e siècle.

Echaudemaison a été promu au grade d’Officier des Arts et des Lettres en France en mars 2019.

