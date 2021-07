Violette Serrat succède à Olivier Echaudemaison chez Guerlain : Sources – WWD

CHANGEMENT DE GUERLAIN : Violette Serrat succédera à Olivier Echaudemaison en tant que directrice créative du maquillage de Guerlain, ont indiqué des sources du secteur.

Echaudemaison a été pendant 21 ans le maestro des cosmétiques de couleur au sein de la maison LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

En 2000, il sollicite hardiment une audience avec Bernard Arnault, directeur général de LVMH, lui demandant de lui offrir la « belle au bois dormant ». Echaudemaison quitte la réunion avec ce rêve devenu réalité.

Il a ensuite introduit des couleurs et des textures plus modernes dans le mélange de maquillage de Guerlain, comme l’élargissement de la gamme de produits de bronzage Terracotta et l’introduction du « blush bulle », appliqué avec les doigts. D’autres nouveautés ont inclus Kiss Kiss et Rouge G.

Avant Guerlain, Echaudemaison a été le fer de lance du maquillage pour Givenchy pendant 10 ans, en commençant par sa première ligne de cosmétiques de couleur, qu’il a développée.

Serrat, une maquilleuse star de YouTube, qui porte son prénom professionnellement, a récemment lancé une marque de vente directe aux consommateurs, appelée Violette_FR. Avec elle, son idée est de devenir une marque lifestyle qui transcende la beauté.

Violette_FR a été lancé en avril avec 11 unités de stockage : une huile parfumée, six « peintures » pour les yeux, un rouge à lèvres, de la poudre pour les cheveux, un surligneur et une brume hydratante, appelée Boum-Boum Milk. Certains articles, comme le parfum, se sont vendus immédiatement et la marque a atteint son objectif de vente du premier mois le premier jour.

En juin, Violette_FR a collaboré avec le label français tendance Bisous Skateboards sur des articles exclusifs qui ont été vendus dans un pop-up à SoHo à New York.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR :

La maquilleuse Violette s’associe à Bisous Skateboards

In Fiore collabore avec Violette

Colporteur d’influence : Violette se dirige vers Estée Lauder