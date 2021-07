Viome, la startup du microbiome de Naveen Jain, se divise en divisions consommateurs et recherche

Le PDG de Viome, Naveen Jain. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

La société d’analyse du microbiome et de l’ARN basée à Bellevue, dans l’État de Washington, Viome, désormais appelée Viome Life Sciences, s’est divisée en deux divisions : l’une axée sur ses produits de consommation et l’autre sur le développement de nouveaux diagnostics et traitements contre le cancer et d’autres affections, a annoncé la société aujourd’hui.

La startup, qui a le soutien du PDG de Salesforce Marc Benioff et d’autres, est l’une des dizaines d’entreprises qui analysent le microbiome, la collection de microbes dans l’intestin et d’autres parties du corps.

Viome vend des produits de consommation qui fournissent des recommandations individualisées pour l’alimentation, ainsi que des suppléments préemballés et des probiotiques adaptés à chaque personne. Les recommandations sont basées sur la composition du microbiome, mais aussi sur la signature des gènes actifs dans le sang. La société continuera à commercialiser ces produits sous sa nouvelle division, Viome Consumer Services.

L’autre division, Viome Health Sciences, se concentrera sur la découverte de biomarqueurs qui prédisent le risque de développer des maladies chroniques et du cancer, et sur le développement de diagnostics pour une détection précoce. À terme, la société vise à développer des thérapies, par exemple des agents tels que les probiotiques qui pourraient moduler le microbiome pour améliorer la réactivité aux médicaments.

“Nous voulions qu’une équipe se concentre sur les biomarqueurs prédictifs, les tests de diagnostic et les thérapies, car ce sont des modalités différentes, et je voulais une équipe qui se concentre uniquement sur cela plutôt que sur le consommateur”, a déclaré le PDG de Viome, Naveen Jain, dans une interview avec .. « Le travail du groupe de consommateurs est de faire en sorte que les gens se sentent mieux aujourd’hui. »

Mieux connu en tant que fondateur et ancien PDG d’InfoSpace, Jain a également cofondé la société de disques publics Intelius ainsi que Moon Express, qui vise à emmener les clients payants sur la lune. Viome, fondée en 2016, est sa septième entreprise. L’entreprise compte désormais plus de 200 000 clients et espère atteindre 100 millions de dollars de chiffre d’affaires l’année prochaine.

Les entreprises de microbiome ont émergé alors qu’un nombre croissant d’études scientifiques suggèrent un lien entre la composition du microbiome intestinal et des conditions telles que les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) et l’obésité – bien que la cause et l’effet soient difficiles à déterminer dans de telles études, note David Suskind, gastro-entérologue au Seattle Children’s Hospital et professeur de pédiatrie à l’Université de Washington.

Viome analyse le microbiome via le séquençage d’ARN, acides nucléiques présents dans les organismes vivants. L’approche capte non seulement les bactéries, mais d’autres composants de l’intestin tels que les levures et les virus, tous canalisés dans ses algorithmes pour des pilules personnalisées et des recommandations de régime.

“Nous fabriquons ces capsules, à la demande, de manière robotique pour chaque individu”, a déclaré Jain. “Chaque probiotique, prébiotique, vitamines, minéraux, extraits d’herbes alimentaires, enzymes digestives – tout est fait sur commande, juste pour vous chaque mois.”

La technologie de la société va au-delà de l’analyse du microbiome et peut évaluer l’ARN dans d’autres parties du corps, y compris le sang et la salive. Les données de ces échantillons, combinées à des méthodes d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, peuvent fournir des informations corrélant le statut de l’ARN avec la maladie.

Cette approche a conduit à un test de salive pour dépister les cancers de la tête et du cou, qui a récemment reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la Food and Drug Administration des États-Unis.

C’est un effort sur lequel Viome cherche à s’appuyer dans sa division des sciences de la santé. Pour aider à diriger la division, Viome a récemment embauché Emmanuel Hanon, l’ancien responsable mondial de la recherche et du développement pour le groupe de vaccins de GSK.

Les futurs diagnostics développés par la division des sciences de la santé de l’entreprise devraient être examinés par la FDA avant d’être commercialisés, bien qu’une étude récente ait révélé des limites dans l’évaluation des dispositifs basés sur l’IA.

En revanche, les suppléments ne sont pas réglementés par la FDA. “Avec beaucoup de ces plates-formes, vous devez vraiment savoir ce qui se cache sous le capot – d’où obtiennent-elles leurs informations et comment déterminent-elles leurs recommandations globales”, a déclaré Suskind. “Et c’est opaque avec ce que fait Viome.”

L’American Gasteroenterological Association a récemment effectué un examen approfondi des études scientifiques dans le domaine et a conclu qu’il n’y a « pas suffisamment de preuves pour soutenir l’utilisation de probiotiques » pour la plupart des troubles digestifs.

Pourtant, Jain a de grands espoirs pour la technologie de Viome pour traiter une gamme de maladies. “Chaque jour, Viome rapproche les gens de la vie dans un monde où les maladies chroniques et les cancers appartiennent au passé”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. La société note également que sa technologie a la capacité d’évaluer quels gènes microbiens sont actifs ou inactifs et d’intégrer ces informations dans ses recommandations.

Dans une étude récente publiée sur sa page Facebook, Viome a conclu que son approche de « précision » a permis « d’améliorer les résultats cliniques de 36 % dans les cas graves de dépression, de 40 % dans les cas graves d’anxiété, de 38 % dans les cas graves de syndrome de l’intestin. , et plus de 30 % » dans un score de risque de diabète de type 2.

Certains chercheurs sont sceptiques. L’étude, publiée sur le service de préimpression bioRxiv, n’a pas encore été évaluée par des pairs et repose sur des diagnostics et des symptômes autodéclarés. De plus, il n’a pas de groupe témoin.

“Les contrôles? RCT ? Non », a commenté Daniel Drucker dans un tweet, faisant référence à un essai clinique randomisé. Drucker est professeur au Département de médecine, Division d’endocrinologie et métabolisme à l’Université de Toronto.

La méthodologie est “discutable”, a déclaré Suskind, qui a cofondé Nimbal Health l’année dernière pour fournir des conseils sur la nutrition et le mode de vie aux personnes atteintes d’une MII, ainsi qu’un apport médical et des analyses de sang et de selles trimestrielles pour évaluer leur état.

Viome a enregistré deux essais récents auprès de clinicaltrials.gov, un site Web des National Institutes of Health des États-Unis qui suit les études cliniques. Une étude utilisera une approche similaire basée sur une enquête pour suivre les réponses des personnes atteintes d’une MII. Dans l’autre, Viome évaluera le microbiome et d’autres données moléculaires pour corréler son approche avec les poussées de maladie, telles que déclarées par les personnes atteintes de spondylarthrite axiale, une maladie auto-immune.

Un porte-parole de Viome a déclaré dans un e-mail qu’il avait également l’intention de lancer un essai contrôlé randomisé pour la santé mentale, la santé digestive et la santé immunitaire.

Le domaine dans son ensemble “en est encore à ses balbutiements”, a déclaré Suskind. Dans le même temps, la nutrition est de plus en plus liée à divers problèmes de santé, y compris dans ses études sur les MII pédiatriques. De même, certains modèles d’apport alimentaire sont liés à des signatures du microbiome qui peuvent montrer une association avec la maladie.

“Je pense que c’est un espace très intéressant et passionnant et je pense qu’il y a des implications potentielles définies, sur la route”, a déclaré Suskind. Cependant, a-t-il déclaré, “nous ne sommes pas encore là pour examiner le microbiome et faire des recommandations générales pour les individus”.