Vioque, « Don Pablo ». l’homme qui voulait transformer la Galice en Sicile

Pablo Vioque Izquierdo, Don Pablo, a été le premier « narcoabogado & rdquor; Espagnol qui a atteint la notoriété. Dans ses années de gloire, il était l’un des hommes les plus puissants des Rías Baixas ; Il s’occupait des ficelles de la Chambre de commerce et du groupe Alliance populaire à Vilagarcía, et il était l’homme de confiance des contrebandiers de tabac les plus insaisissables, convertis plus tard à la cocaïne. La figure de Vioque est aussi étroitement liée à l’assassinat de José Manuel Vilas, considéré comme le premier règlement de comptes de trafic de drogue dans les estuaires.

Le monde de la contrebande en Galice était plein de gars affamés. Ils avaient l’intuition des affaires et le courage de se livrer aux imprévus d’une activité aussi lucrative que dangereuse. Mais il leur manquait quelqu’un qui savait s’y retrouver dans les couloirs des tribunaux, qui avait les contacts nécessaires pour côtoyer les chefs de l’époque. Pour cette raison, l’apparition sur les lieux de Pablo Vioque Il a été célébré avec jubilation par de nombreux fabricants de cigares historiques d’Arousano. L’avocat d’Estrémadure était le cerveau machiavélique dont ils avaient besoin pour se tirer d’affaire dans lequel, inévitablement, ils se retrouveraient tôt ou tard.

Pablo Vioque Gauche est né à Cáceres en 1956, au sein d’une famille aisée. Son père était avocat et représentant d’importantes maisons de commerce. Mais les choses ne se sont pas toujours bien passées entre père et fils, et Pablo a fini par se rendre à Murcie pour étudier le droit. Il était doué pour les études et à l’âge de 22 ans, il travaillait déjà comme avocat. Le sien arrivée à Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) a eu lieu au milieu des années 1970. Elle est venue de la main de son beau-frère, alors secrétaire de la Chambre de commerce de cette ville galicienne, et sa promotion professionnelle sera fulgurante.

La vie a souri à Pablo Vioque. En 1980, il devient secrétaire de la Chambre de commerce et le poste devient un tremplin à partir duquel il promeut des dizaines de projets, pour beaucoup un peu obscurs : zones industrielles, salons, lotissements et même un centre commercial… Il voit qu’il étendait ses alliances comme des tentacules et osait même la politique. Affilié à l’Alliance Populaire de Manuel Fraga, est venu contrôler le parti à Vilagarcía. Don Pablo, comme il était connu de beaucoup, était admiré et craint à parts presque égales.

À cette époque, les Rías Baixas étaient devenues la grande porte d’entrée de la contrebande de tabac en Espagne, et certaines des « señor do fume & rdquor ; ils s’appuyaient sur les talents d’escroc de Vioque et sur son aura d’homme aux influences, toujours nécessaires pour corrompre les volontés. C’est pourquoi les contrebandiers historiques tels que Luis Falcon, Laureano Oubiña et Manuel Carballo.

Le pouvoir de premier « narcoabogado & rdquor; de l’estuaire d’Arousa ça devenait gigantesque. Il a fait ce qu’il voulait à la Chambre de commerce et au parti Vilagarcía – il a rejoint de nombreux contrebandiers dans la formation, dont l’appartenance au parti de Fraga pique encore aujourd’hui – et a commencé à planifier l’avenir du trafic de drogue en Galice: Pourquoi ne pas importer le modèle d’organisation des familles mafieuses en Sicile ou à New York, en créant une entité dans laquelle tous les clans sont représentés et où le travail est divisé et les escarmouches qui peuvent survenir entre eux sont résolues ? Il s’appellerait « La Commission & rdquor;, et il serait au sommet de la pyramide, en tant que juge et cerveau ultime de l’organisation. Mais sa chance avait une date d’expiration.

Le navire allemand Dobell transportait deux tonnes de cocaïne à destination de Cedeira (au nord de la Galice), mais l’opération a échoué, et seuls 500 kilos ont été économisés. Les trafiquants de drogue galiciens ont assuré aux Colombiens que tout était perdu, mais ils n’y ont pas cru.

C’est le point de départ de celui que vous êtes considéré comme le premier règlement de comptes liés au trafic de drogue galicien. Le 17 mars 1992, deux arousanos, le vice-président de la Chambre de commerce, Luis Jueguen Vilas, et son cousin, le trésorier de la même entité, José Manuel Vilas Martínez, ils ont rencontré deux hommes sud-américains à le jardin de La Mota, à Benavente (Zamora). La rencontre s’est terminée dans le sang.

Il était cinq heures moins le quart lorsque l’un des tueurs présumés a tiré à trois reprises sur Vilas Martínez, qui est décédé quelques heures plus tard dans un hôpital de León. Son cousin s’enfuit terrorisé et arriva vivant en Galice. Cet incident a en quelque sorte marqué la dégringolade de Pablo VioqueEt nombreux sont ceux qui lui reprochent d’avoir envoyé deux émissaires à la réunion de Benavente au lieu d’avoir le courage d’y aller personnellement. « Mon mari a été emmené à l’abattoir & rdquor ;, des années plus tard la veuve de l’assassiné dans le procès contre Vioque pour la drogue du « Dobell & rdquor ;, déclarerait, le prétendu déclencheur des comptes.

Las de ses excès, le président de la Chambre de commerce de Vilagarcía, José Vilas Villanueva, s’est tourné vers Manuel Fraga pour l’aider à mettre à la retraite l’avocat controversé. Des mois plus tard, le conseil municipal de Vilagarcía a approuvé une motion demandant la désapprobation de Vioque et demandant qu’il soit démis de ses fonctions. Dans ce contexte, le 4 juillet 1995, Fraga ordonne l’intervention de la Chambre, nomme un gérant et limoge Vioque.

Quelques jours plus tard, le gérant révélait toute une série d’irrégularités. « C’est une guerre des dossiers du PP, l’avocat s’est mis à couvert, prêt à se défendre et à laver son image jusqu’à la dernière minute. Cela lui était peu utile. A commencé à sentir que tout le monde l’a traité comme une peste et a fini par s’enfuir de Galice qu’il s’était efforcé de convertir en Sicile.

“Astuce & rdquor; à Garzon

Manuel Vazquez Piturro Il a été blessé avec Don Pablo parce qu’il l’avait jeté en prison. Ainsi, en 1997, il a frappé à la porte du bureau du magistrat Baltasar Garzón et a raconté sa version de l’expédition « Dobell & rdquor;. Le chef de l’organisation galicienne avait été Vioque. L’avocat a été arrêté en mars au domicile de la famille Cáceres.

Six ans plus tard Il a été jugé et condamné à 18 ans de prison. L’avocat, homme politique et homme d’affaires autrefois brillant pouvait déjà être qualifié de trafiquant de drogue sans ambiguïté.

Une fois en prison, Vioque est resté Vioque. Un ancien officier militaire équatorien, un confident de la Garde civile, a déclaré aux agents qu’un voyou vénézuélien qui était le compagnon de cour de Vioque en prison il avait commandité le meurtre du procureur antidrogue Javier Zaragoza. La Cour suprême a confirmé en 2007 la peine de sept ans et demi de prison pour les événements que la Haute Cour nationale avait imposée à l’avocat de plus en plus en train de sombrer et de décadent.

D’avoir purgé toutes ses peines, Vioque aurait été libéré de prison en 2020. Mais il l’a fait bien plus tôt, en 2007. Atteint d’un cancer, la Justice lui a accordé le troisième degré pour « raisons humanitaires ». Il est décédé à Madrid le 14 décembre 2008, loin de la gloire personnelle dont il rêvait.