Vips réitère la victoire de Bakou dans une course de fonctionnalités semée d’incidents · .

Jüri Vips s’est imposé dans une deuxième course mouvementée à Bakou qui a vu plusieurs pilotes recevoir des pénalités.

Liam Lawson avait pris la pole vendredi, son coéquipier Hitech et ses camarades juniors Red Bull Vips se sont alignés à ses côtés. Oscar Piastri a pris la troisième place avec Théo Pourchaire qui cherche à réitérer sa victoire de Monaco en finale depuis la quatrième place.

Les conditions au départ étaient très légèrement humides suite à la pluie de la nuit, avec une piste beaucoup plus fraîche qu’au départ de la deuxième course de sprint d’hier. “Tout le champ est en option [tyres] à part un gars, j’imaginerais en raison de la forte probabilité d’une voiture de sécurité dans les premiers tours », a observé Dan Ticktum lors du tour de formation.

Le premier départ a été avorté à cause de ce même gars – Jack Aitken qui commençait la course avec des pneus médium – qui cale sur la grille. Lui et Matteo Nannini de Campos ont tous deux été ramenés dans les stands pour commencer à partir de là.

Hors de la ligne, Lawson a été dépassé par Vips et défendu fermement de Pourchaire à la sortie du premier virage. Vips est parti en tête qui n’a jamais semblé sérieusement menacé tandis que tous derrière lui se sont empêtrés les uns dans les autres.

Plus loin vers le premier tour, Marcus Armstrong, dont la saison a été si terriblement malheureuse pour la deuxième année consécutive qu’elle défie presque toute croyance, est entré dans le TecPro fréquemment visité au virage trois. Il avait couru à trois avec Ticktum et Pourchaire, et Ticktum sur la ligne intérieure était le seul du trio à sortir indemne.

La voiture de sécurité est apparue brièvement mais est revenue aux stands au deuxième tour. Vips a tenu la tête au redémarrage, Piastri a brièvement réussi à courir sur Lawson pour prendre la deuxième place, mais est revenu rapidement sans trop d’arguments.

Lawson a ensuite écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir poussé Pourchaire au large au départ, les deux ayant franchi la sortie des stands alors qu’ils se battaient pour sortir de la ligne. Cela mettait fin aux espoirs de victoire ou de podium du poleman. Pendant ce temps, Ticktum a été reconnu coupable de l’incident avec Pourchaire et Armstrong, et a également été condamné à une pénalité de temps pour servir à son arrêt au stand.

Vips a piqué de la tête au sixième tour et il semblait que Piastri aurait pu réussir à lui faire un saut au stand. Cependant, Vips a pu le repasser facilement avec le DRS, tandis que Piastri lui-même faisait l’objet d’une enquête pour un incident dans la voie des stands.

La plupart des voitures s’étaient arrêtées au 10e tour, avec David Beckmann et Felipe Drugovich sous enquête pour une sortie dangereuse et Piastri et Drugovich également sous une enquête distincte pour la même chose.

La tentative de Piastri de défier Vips a été essentiellement neutralisée par une pénalité de cinq secondes pour sa libération dangereuse sur le chemin de Felipe Drugovich. Les deux leaders ont réussi à s’éloigner suffisamment pour que Piastri conserve sa deuxième place, malgré la pénalité mais n’avait aucune chance réaliste de creuser l’écart sur Vips, même s’il avait pu dépasser le pilote Hitech.

Lawson, David Beckmann et Guanyu Zhou trois larges dans le premier virage, Zhou a été forcé de large mais est finalement sorti à leurs côtés après que Lawson et Beckmann se soient battus proprement dans la ligne droite pour tourner trois, tous trois continuant en formation jusqu’à ce que la piste se rétrécisse au virage cinq et six les forcèrent enfin à l’ordre.

Robert Shwartzman, qui avait commencé la course 10e, a pu regagner des places dans les deux relais, terminant finalement troisième. Les pilotes devant lui pendant une bonne partie de la course – Ticktum et Aitken, respectivement sur une stratégie alternative et pénalisés – tenaient de l’espace mais pas vraiment dans la même course.

Drugovich a pu revenir à la maison quatrième, Ralph Boschung prenant un bon résultat pour Campos en cinquième et Lawson récupérant une sixième place de la pole. Jehan Daruvala, Ticktum, Christian Lundgaard et Lirim Zendeli ont complété les positions payantes.

Guanyu Zhou conserve la tête du championnat des pilotes, bien qu’il n’ait pas marqué lors du deuxième sprint ou de la course principale à Bakou, avec 78 points. Oscar Piastri est passé beaucoup plus près qu’avant, à seulement cinq points de Zhou. Shwartzman a pris la troisième place du classement, avec 66 points.

