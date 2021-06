Vips remporte sa première victoire en F2 lors de la deuxième course chaotique de sprint à Bakou · .

Jüri Vips a remporté sa première victoire en Formule 2, passant de la troisième place sur la grille à prendre le drapeau à damier après plusieurs périodes de Safety Car.

Bent Viscaal, qui a terminé dixième dans la course de sprint de ce matin, est parti de la pole position sur la grille partiellement inversée. David Beckmann s’alignait à ses côtés mais Viscaal s’échappait de peu en tête.

Le chaos a éclaté derrière eux alors que plusieurs pilotes ont freiné tard dans le premier virage, envoyant des nuages ​​de fumée de pneus dans l’air. Guanyu Zhou et Dan Ticktum sont entrés en collision, Zhou les enfermant et les envoyant tous les deux au second tour.

“C’est tellement ennuyeux”, a fulminé Ticktum, “c’est comme” pourquoi moi “mais c’est arrivé à d’autres personnes aujourd’hui, donc c’est ce que c’est.” Il a au moins pu continuer, bien qu’en queue de peloton.

Théo Pourchaire et Ralph Boschung se sont également emmêlés à la sortie du virage. Pourchaire a pu continuer mais obligeant les pilotes derrière à des manœuvres d’évitement.

Avant que la voiture de sécurité ne soit déployée pendant que les voitures étaient récupérées, Beckmann a pris la tête à l’extérieur de Viscaal au virage cinq. La course a ensuite été neutralisée pendant deux tours.

Pourchaire a été contraint de rentrer au stand pour remplacer son aileron avant après le redémarrage de la Safety Car, lui et ART n’ayant pas remarqué les dégâts avant de reprendre le rythme de course. Il a repris la place précédente de Ticktum à l’arrière, à la sortie de la voie des stands, tandis que Ticktum lui-même a immédiatement dépassé Alessio Deledda et Marino Sato pour se hisser à la 16e place, avant de faire de même à Samaia et Aitken dans la longue ligne droite pour prendre la 14e place, faisant quatre places en un seul tour.

Juri Vips a également pu dépasser Viscaal, prendre la deuxième place et commencer à traquer Beckmann pour la tête.

Au sixième tour, Richard Verschoor a été poussé dans le mur par Roy Nissany, filant dans le TecPro au troisième virage. C’était le même endroit où deux voitures de F1 se sont écrasées pendant les qualifications plus tôt, et les bannières semblaient assez hagardes à cause des impacts répétés au moment où Verschoor y a atterri.

“Il m’a testé les freins, il a freiné très, très tôt”, a déclaré Nissany à la radio en signe de protestation.

A peine la course a-t-elle repris, avec des voitures chaussées de pneus froids, que Marcus Armstrong et Christian Lundgaard se sont retrouvés dans les barrières au premier virage, tous deux rejoignant les rangs de l’attrition d’une course qui est entrée dans une autre pause, cette fois une voiture de sécurité virtuelle. . Les pilotes de Formule 2 ne sont pas autorisés à se rendre aux stands pendant les périodes VSC, ce qui signifie qu’aucun pilote ne pourrait profiter d’essayer d’obtenir des pneus plus frais pour les 11 tours restants.

La course a repris au 10e tour et Beckmann n’a pu conserver la tête de Vips que pendant moins de la moitié de la ligne droite principale, lorsque Vips a presque pris la tête. Le junior Red Bull a pu creuser un écart de plus d’une seconde au cours des trois tours suivants, laissant Beckmann se battre avec Jehan Daruvala, troisième.

Vips a tenu la tête jusqu’au bout, Beckmann et Daruvala complétant le podium. Les autres pilotes ayant marqué des points étaient Viscaal, Robert Shwartzman, Ticktum, Liam Lawson et Oscar Piastri.

Guanyu Zhou conserve la tête du championnat mais la sixième place de Ticktum le place à un point du deuxième Pourchaire.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Résultats de la deuxième course de Formule 2

PositionCarDriver18Juri Vips214David Beckmann36Jehan Daruvala424Bent Viscaal51Robert Shwartzman65Dan Ticktum77Liam Lawson82Oscar Piastri910Theo Pourchaire104Felipe Drugovich1120Matteo Nannini1222Jack Aitken1325Marino Sato1415Guilherme Samaia1523Alessio Deledda1616Roy Nissany1717Marcus Armstrong189Christian Lundgaard1911Richard Verschoor2021Ralph Boschung213Guanyu Zhou2212Lirim Zendeli

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule 2Parcourir tous les articles sur la Formule 2

Partagez cet article de . avec votre réseau :