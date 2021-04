Virafin de Zydus Cadila obtient une autorisation d’utilisation d’urgence pour le traitement Covid: voici tout ce que vous devez savoir

Le médicament, lorsqu’il est administré aux patients Covid à un stade précoce, a montré une amélioration clinique et virologique significative dans les cas modérés. (Fichier photo)

Au milieu d’une augmentation continue du nombre de cas de coronavirus en Inde, le Virafin de Zydus Cadila a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le traitement de cas modérés de Covid-19 par le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI).

Qu’est-ce que «Virafin», le médicament qui obtient un signe de tête DCGI pour une autorisation d’utilisation d’urgence pour le traitement Covid?

Virafin est un médicament antiviral administré par voie sous-cutanée. Le médicament, lorsqu’il est administré aux patients Covid à un stade précoce, a montré une amélioration clinique et virologique significative dans les cas modérés. Selon le fabricant de médicaments, les patients traités par Virafin ont été testés négatifs dans les 7 jours.

On a également constaté que le médicament Virafin réduisait le nombre d’heures d’oxygène supplémentaire nécessaires aux patients. La société pharmaceutique a déclaré que l’interféron pégylé alpha-2b (PegIFN) Virafin ne sera disponible que sur ordonnance de médecins spécialistes et est destiné à être utilisé dans les établissements institutionnels ou les hôpitaux.

Virafin a été initialement approuvé pour le traitement des maladies du foie causées par le virus de l’hépatite C et a été lancé en Inde il y a 10 ans. Le médicament est maintenant réutilisé pour traiter les patients atteints d’une infection à coronavirus. L’EUA a été accordée après que plusieurs essais, menés à travers l’Inde, ont indiqué que le médicament était capable de contrôler la détresse et l’échec respiratoires – considérés comme l’un des plus grands défis pour les prestataires de soins de santé. L’essai a également indiqué que les patients ayant reçu le médicament avaient besoin de moins d’oxygène supplémentaire. Virafin est également connu pour son efficacité contre d’autres infections virales.

Le directeur général de Cadila Healthcare, le Dr Sharvil Patel, a déclaré que l’approbation intervient à un moment très nécessaire. «Le médicament offre une thérapie qui réduit considérablement la charge virale et contribue ainsi à une meilleure gestion de la maladie. Nous continuerons à fournir aux patients un accès à des thérapies critiques pendant la lutte contre Covid-19 », a-t-il déclaré.

La société a souligné qu’en plus d’une clairance virale plus rapide, le médicament présente plusieurs avantages supplémentaires par rapport aux autres agents antiviraux disponibles.

