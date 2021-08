Viral : Combien de coups prend Francis Ngannou en buvant du café ?

in

Le champion en titre des poids lourds de l’UFC, FrancisNgannou, a publié la vidéo hilarante sur les réseaux sociaux avec Rashed Saif Belhasa, mieux connu pour ses plus de 2,6 millions d’abonnés sur sa chaîne Money Kicks et plus de 1,9 million de followers sur Instagram.

Alors que Ngannou sirote calmement son café, “Money Kicks” jette des coups sur le corps du champion incontesté des poids lourds de l’UFC, mais sans autant de chance car il sent à peine les coups alors qu’il continue de boire son café.

Avertissement

Ce défi a été pratiqué par plusieurs influenceurs et athlètes, leur causant beaucoup de douleur lors de la réception des coups, mais il semble que Ngannou l’ait porté à un autre niveau.

