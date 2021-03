Viral TikTok révèle une façon brillante de garder la laitue fraîche pendant un mois – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Je vais être tout à fait honnête avec vous dès le départ: je pensais que ce TikTok viral était de la Bologne absolue quand je l’ai vu pour la première fois. J’ai de la chance si ma laitue reste fraîche pendant quelques jours après l’avoir achetée, puis voici le blogueur culinaire et TikToker Lama Bazzi avec une astuce ridiculement simple pour garder la laitue fraîche non seulement pendant une semaine ou deux, mais pendant un mois entier . Oui en effet!

Ensuite, j’ai décidé de mettre mon incrédulité de côté et d’essayer ce truc simple. Après tout, la seule chose dont vous avez besoin pour cette astuce est un ancien Pot Mason cela ne coûte que quelques dollars sur Amazon. Alors je suis allé de l’avant et j’ai essayé … et croyez-le ou non, cela a fonctionné comme Bazzi l’avait dit.

Dans une vidéo TikTok publiée tout au long de janvier, Bazza a affirmé que tout ce que vous avez à faire pour garder la laitue fraîche jusqu’à un mois est de la déposer dans un pot de conserve comme un Pot Mason ou un Bocal à billes, plongez-le complètement dans l’eau et fermez le couvercle. C’est tout. Voici le TikTok original qui a fini par devenir viral:

@tastegreatfoodie #lettuce #foodhack #foodhacks #kitchenhacks #coolhacksforlife #masonjar #foodtiktok #planttips #tips #learnontiktok #wow #lettucehack #fyp ♬ Amusant – AShamaluevMusic

Bazzi explique plus en détail comment et pourquoi l’astuce fonctionne sur son blog culinaire, TasteGreatFoodie. Elle explique également pourquoi vous n’avez pas à vous soucier de choses comme la moisissure en utilisant cette méthode.

J’ai décidé de l’essayer moi-même et j’ai suivi sa recommandation de bien laver la laitue avant de la mettre dans le bocal et de changer l’eau tous les 1 à 3 jours. Cela permet de garantir que les bactéries ne deviendront pas un problème. J’ai laissé ma laitue dans le pot pendant deux semaines et ne le sauriez-vous pas? Quand j’ai finalement sorti la laitue pour faire une salade, elle avait presque exactement la même apparence et le même goût qu’avant de la mettre en conserve deux semaines plus tôt.

Dans un TikTok de suivi qui a vraiment explosé, Bazzi a montré une partie de sa laitue après qu’elle ait été dans un bocal Mason pendant un mois complet:

@tastegreatfoodie Mise à jour de la laitue Hack !! #lettuce #lettucehack #veggiehack #foodtiktok #foodie #didyouknow #fyp シ ♬ cher Katara – L.Dre

bocaux et Bocaux à billes sont si bon marché sur Amazon, il n’y a donc rien du tout qui vous empêche d’utiliser cette technique vous-même. En plus d’être étonné du simple fait que cela fonctionne réellement, c’est un moyen formidable de réduire les déchets et, finalement, d’économiser de l’argent!

