Viral : une petite fille demande l’autorisation d’un responsable de l’aéroport avant de faire ses adieux à sa tante

Aéroport international Hamad, Doha

Une vidéo virale d’une petite fille demandant la permission aux responsables de l’aéroport de voir sa tante et de lui faire un câlin fait le tour des réseaux sociaux pour toutes les bonnes raisons. Dans un clip viral de 17 secondes, un tout-petit porte une robe rouge avec des taches blanches alors qu’elle signale à sa main qu’elle veut voir sa tante. L’officier vu dans la vidéo acquiesce et la petite fille se précipite vers sa tante alors qu’elle (tante) se précipite aussi vers elle et la saisit dans ses bras.

Dans la vidéo partagée par l’un des utilisateurs de Twitter, il est écrit : « Elle a demandé à l’officier la permission de dire au revoir à sa tante à l’aéroport ». Vérifiez le clip ici.

Elle a demandé à l’agent la permission de dire au revoir à sa tante à l’aéroport. pic.twitter.com/bcsb9rnxt6 – Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindostan) 14 octobre 2021

Alors qu’Internet bave sur la vidéo, le clip a jusqu’à présent recueilli 734,4 000 vues, suivi de 21,3 000 retweets et de 1 818 citations de tweets. En réaction à cette vidéo « Adorable, géniale », certains utilisateurs de Twitter ont également écrit : « La chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui ». Les liens entre tante et nièces/neveux sont toujours beaux ». Alors que certains aimaient le lien tante-nièce, d’autres ont écrit : « Ma foi dans la gentillesse a été restaurée après avoir vu cette vidéo. Visage souriant aux yeux souriants » et « La dose de bonheur d’aujourd’hui ».

L’aéroport dans la vidéo est l’aéroport international Hamad de Doha. En août 2021, cet aéroport a reçu le prix du meilleur aéroport du monde lors des Skytrax Annual World Airport Awards. L’aéroport international Indira Gandhi de Delhi a cependant été placé au 45e rang sur la liste Skytrax.

