« Virasat bhi, vikas bhi »: le nouveau discours du Premier ministre Modi pour un gouvernement à double moteur dans l’Uttar Pradesh

Le Premier ministre Narendra Modi a inauguré aujourd’hui 22 projets de développement d’une valeur de plus de 870 crores de roupies dans sa circonscription parlementaire de Varanasi et a également posé la première pierre de « Banas Dairy Sankul ». Il a également distribué le dossier des droits résidentiels ruraux « Gharauni » à plus de 20 résidents lakh. S’adressant au rassemblement à cette occasion, le Premier ministre Modi a lancé une attaque cinglante contre les gouvernements précédents dirigés par le Parti Samajwadi, le BSP et le Congrès. Il a également déclaré que le gouvernement du BJP préservait non seulement le patrimoine, mais travaillait également au développement de l’État en même temps.

« La différence entre ce que les habitants de l’Uttar Pradesh ont reçu sous les gouvernements précédents et ce que les habitants de l’UP reçoivent de notre gouvernement aujourd’hui est claire. Nous ne faisons pas que promouvoir notre héritage, mais développons également l’Uttar Pradesh », PM Modi.

Dans une référence voilée aux partis d’opposition, le Premier ministre a déclaré que certaines personnes étaient blessées lorsqu’il parlait du pouvoir du gouvernement «à double moteur» et du développement du Kashi et de l’Uttar Pradesh. « Ces gens n’ont vu la politique de l’UP que sous l’angle de la caste, de la secte et de la religion et ne veulent pas que l’État se développe ou ait sa propre identité… Ces gens n’ont jamais voulu que l’UP se développe et devienne moderne. Écoles, collèges, hôpitaux, routes, eau, électricité, maisons pour les pauvres, raccordements au gaz, toilettes, ils ne les considèrent pas comme du développement. La langue de Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas et Sabka Prayas est hors de leur programme. Mafiawad et pariwarwad existent dans leur programme. L’occupation illégale de maisons et de terres fait également partie de leur programme », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que ces personnes avaient des problèmes avec le développement de Purvanchal, mais le BJP continue de recevoir les bénédictions du peuple alors que la colère de l’opposition atteint le ciel. Évoquant la question des vaches, il a déclaré que certaines personnes ont créé une situation telle que parler de vaches et de bouse de vache est considéré comme un crime. « Les vaches peuvent être un crime pour certaines personnes, pour nous, les vaches sont comme notre mère », a déclaré le Premier ministre Modi.

