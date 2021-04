Virat Kohli dans une rare interview parle de la parentalité, des termes qui ont changé la vie ces derniers mois

Le duo avait annoncé la grossesse d’Anushka en août de l’année dernière et leur fille est née le 11 janvier de cette année. Le couple s’est jusqu’à présent prudemment abstenu de partager beaucoup d’images de leur enfant.

Le capitaine de l’équipe indienne de cricket, Virat Kohli, a parfaitement ajusté ses responsabilités de diriger l’équipe indienne de cricket à la direction de cette équipe RCB actuellement en IPL saison 14. Cependant, il y a un nouvel ensemble de responsabilités dont il s’occupe actuellement, qui est unique et complètement différent. de ce qu’il a géré jusqu’à présent dans sa vie. Kohli et son épouse l’actrice Anushka Sharma ont eu la chance d’avoir une petite fille nommée Vamika en janvier de cette année et depuis lors, la vie personnelle du couple puissant tourne autour de Vamika. Dans une récente interview, le skipper indien a parlé de la parentalité et de la façon dont sa vie a changé au cours des derniers mois.

Kohli dans son interview a observé que la vie avait radicalement changé pour lui au cours des derniers mois. Kohli a déclaré qu’en tant que parent, il fallait réaligner tous les aspects de la vie en fonction des besoins et des demandes du bébé qui dépend complètement des parents. Qualifiant l’expérience unique et différente de tout ce que le couple avait vécu auparavant, Kohli a déclaré que l’expérience avait changé la vie. En résumé, Kohli a déclaré qu’il était difficile d’exprimer avec des mots le sentiment que ressent un parent lorsque l’enfant leur sourit.

Le duo avait annoncé la grossesse d’Anushka en août de l’année dernière et leur fille est née le 11 janvier de cette année. Le couple s’est jusqu’à présent prudemment abstenu de partager beaucoup d’images de leur enfant. Ceux qui ont été partagés occasionnellement ne montrent pas non plus le visage de l’enfant et donnent juste un aperçu de sa tête, de ses membres entre autres. Le couple a depuis le début soutenu qu’il ne voulait pas que son enfant soit poursuivi par des paparazzi et mène une vie très publique. Tous deux ont également, dans plusieurs de leurs tweets, demandé aux professionnels des médias de respecter leur vie privée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.