Virat Kohli quittera son poste de skipper des Royal Challengers Bangalore après l’IPL 2021

Virat Kohli quittera ses fonctions de capitaine de son équipe IPL Royal Challengers Bangalore à la fin de la saison en cours, a annoncé dimanche le maestro des frappeurs indiens, deux jours après avoir décidé de quitter le poste de capitaine national T20 après la Coupe du monde du mois prochain.

Kohli, 32 ans, l’un des joueurs les plus décorés de la franchise, continuera de faire partie de l’équipe du RCB.

« Ce sera mon dernier IPL en tant que capitaine du RCB. Je continuerai d’être un joueur RCB jusqu’à ce que je joue mon dernier match IPL. Je remercie tous les fans de RCB d’avoir cru en moi et de me soutenir », a déclaré Kohli dans un communiqué publié par RCB.

Il a ajouté: «Ce fut un voyage formidable et inspirant, à la tête d’un groupe de joueurs talentueux dans l’équipe du RCB. Je profite de cette occasion pour remercier le

La direction de RCB, les entraîneurs, le personnel de soutien, les joueurs et toute la famille RCB, qui ont joué un rôle déterminant dans la croissance de la franchise au fil des ans.

“Ce n’était pas une décision facile, mais une décision bien pensée et dans le meilleur intérêt de cette merveilleuse franchise.”

Kohli n’a pas été à son apogée en tant que batteur dans Tests, un format qu’il adore.

Depuis près de deux ans maintenant, Kohli n’a pas marqué un siècle de forme longue et a effectué 563 courses à 26,80 en 12 tests au cours de cette période.

En annonçant sa décision de quitter la capitainerie nationale T20, il avait déclaré qu’il faisait le pas pour mieux gérer sa charge de travail.

