Virement multiple dans Bizum : comment envoyer ou demander de l’argent à plusieurs personnes en même temps | La technologie

Saviez-vous que Bizum vous permet d’envoyer ou de demander de l’argent à plusieurs personnes en même temps ? Si vous devez effectuer un virement multiple, prenez note car nous vous expliquons comment le faire étape par étape.

Bizum a révolutionné les paiements mobiles. La plateforme simplifie et accélère grandement la tâche d’envoi d’argent entre particuliers, et est de plus en plus utilisée pour payer dans les établissements ou les services professionnels. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que Bizum ait doublé ses utilisateurs au cours de la dernière année.

Le transfert entre particuliers est l’une des opérations les plus courantes de Bizum. Grâce à la plate-forme, vérifier les comptes avec vos amis et votre famille n’a jamais été aussi simple, car vous pouvez envoyer de l’argent en quelques clics et le destinataire le reçoit en quelques secondes.

Bien que nous utilisions beaucoup ce service, à ce jour, il reste encore beaucoup de choses que nous ne savons pas pouvoir faire avec Bizum. Le fonctionnement multiple est l’une de ces fonctions peu connues mais très utiles que vous souhaitez connaître.

Le transfert multiple de Bizum vous permet d’envoyer ou de demander de l’argent à plusieurs personnes en même temps. C’est une fonctionnalité particulièrement intéressante lorsque vous demandez de l’argent aux membres d’un grand groupe, car vous n’avez ainsi pas à effectuer différentes opérations individuelles.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Supposons, par exemple, que vous ayez dîné avec un groupe d’amis, que vous ayez payé et que les autres invités aient accepté de vous faire un Bizum. Au lieu de dire à chacun individuellement ce qu’il doit vous payer, il est plus rapide et plus facile de faire une demande multiple pour que tout le monde la reçoive.

Voici les étapes que vous devez suivre :

Entrez dans la section Bizum de l’application de votre banque et appuyez sur l’option pour demander de l’argent. Ajoutez le montant, écrivez un message (si vous le souhaitez, ce n’est pas obligatoire), et ajouter des destinataires manuellement ou depuis votre répertoire en cliquant sur le bouton +. Le nombre de destinataires est limité. La limite générale établie par Bizum est de 30 personnes, bien que votre banque puisse être plus restrictive (BBVA, par exemple, la limite à un maximum de 10 destinataires).

Les opérations multiples vous permettent non seulement de demander de l’argent, mais également d’envoyer un envoi à plusieurs destinataires en même temps. Ça oui, le concept et le montant d’argent demandé ou envoyé doivent être les mêmes, sinon vous devrez effectuer différentes opérations.