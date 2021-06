Virgil Abloh a fabriqué les derniers articles en cuir de Louis Vuitton à partir d’Eco Felt – WWD

in

Virgil Abloh s’est inspiré des humbles couvertures de déménagement et a traduit cette idée en certains des articles de maroquinerie de luxe les plus inattendus – et écologiques – de la saison d’automne.

La nouvelle ligne Felt, qui a été taquinée dans le film pour la collection homme de Louis Vuitton en janvier, se compose de trois sacs qui rappellent les sculptures de Joseph Beuys, mais avec le monogramme LV qui miroite en une vie argentée à la surface lorsqu’on le regarde sous certains angles.

Le capitonnage en lurex est le secret du motif maintenant vous le voyez, maintenant vous ne le faites pas, tandis que la toile de fond en feutre d’aspect robuste est composée de 43 pour cent de coton biologique, 20 pour cent de laine recyclée et d’autres fibres, avec une doublure de 100 polyester recyclé issu des stocks existants de la marque. Les chaînes et les coins des modèles Soft Trunk ont ​​été fabriqués à partir de plastique recyclé à 70 %, tandis que les sangles et les poignées en cuir sont certifiées pour une méthode de tannage environnementale.

Abloh a également créé un nouveau logo LV, qui ressemble au symbole bien connu du recyclage attribué à l’origine à Gary Anderson, qui est imprimé sur un patch en cuir, également tiré des stocks existants.

Les prix des articles, attendus dans les magasins Vuitton le 16 juillet, vont de 2 000 euros pour un Keepall extra-petit à 4 100 euros pour un week-end de grande taille. Un manteau sur mesure dans le même tissu que celui présenté dans le film de la collection sera également disponible en quantité limitée à 4 100 euros.

En raison du processus de fabrication impliquant autant de fibres et du capitonnage, chaque sac en feutre jacquard a un aspect unique.

Selon Vuitton, Abloh a fait preuve de dévouement envers le développement durable depuis son arrivée en tant que directeur artistique des hommes en 2018. Pour le printemps 2021, il a dévoilé les baskets LV Trainer Upcycling dans cinq coloris, tous entièrement fabriqués à partir de matériau LV Trainer upcyclé.

« Nous ciblons également l’utilisation des stocks existants de matières premières, afin de préserver les ressources naturelles. C’est souvent ce que fait Virgil Abloh dans ses collections », a déclaré Christelle Capdupuy, responsable mondiale du développement durable chez Louis Vuitton. « Aujourd’hui, nous renforçons nos engagements en étendant notre démarche de développement durable à l’ensemble des matières premières avec l’objectif d’atteindre 100 % de matières premières d’origine responsable d’ici 2025. »

Elle a noté qu’à la fin de 2020, 52% des matières premières de Vuitton étaient déjà d’origine responsable et parmi elles, 80% du cuir utilisé provenait de tanneries certifiées LWG et 67% du coton était certifié.

En outre, Vuitton vise à recycler ou à réutiliser 100% des matériaux utilisés pour ses défilés de mode, et il a atteint un seuil de 93% l’année dernière, a ajouté Capdupuy.

