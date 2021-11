Virgil Abloh, créateur de Louis Vuitton et Off-White, est décédé à 41 ans

Co-fondateurs de New Guards, Davide de giglio et Andréa Grilli, dont la société supervise Off-White et d’autres marques de mode, a également partagé son chagrin face à la mort de Virgil.

« Virgil était un génie, un visionnaire mais surtout il faisait partie de la famille », lit-on dans leur déclaration commune sur la page Instagram d’Off-White. « Il n’y a pas de mots pour décrire la perte que son décès laisse dans nos vies. Sa légende, son amour et son esprit resteront avec nous pour toujours. Merci d’avoir changé nos vies, Virgile. Repose en puissance, frère. »

Virgil a fondé Off-White, une marque de mode de luxe italienne qui est devenue l’une des préférées des célébrités et des influenceurs, en 2012. Un an plus tard, vous (anciennement connu sous le nom Kanye ouest) l’a engagé pour être son partenaire créatif. Les deux étaient des collaborateurs de longue date et avaient même effectué un stage chez Fendi ensemble en 2009.

« Nous sommes tous les enfants des pionniers de Kanye », a déclaré Virgil à W en 2017. « Cette génération n’aurait pas eu la liberté de traverser les genres sans sa passion de trouver plus que ce qui lui a été livré. »

En mars 2018, Virgil est entré dans l’histoire en tant que directeur artistique de la collection de vêtements pour hommes de Louis Vuitton, devenant le premier Afro-Américain à diriger la ligne de vêtements pour hommes de la marque, selon le New York Times. De plus, il était aussi l’un des rares créateurs noirs à diriger une grande maison de couture française.

« Je me sens ravi », a-t-il déclaré au média à l’époque. « Cette opportunité de réfléchir à ce que le prochain chapitre du design et du luxe signifiera pour une marque qui représente le summum du luxe a toujours été un objectif dans mes rêves les plus fous. Et montrer à une jeune génération qu’il n’y a personne de ce genre. de position doit regarder est un esprit fantastiquement moderne dans lequel commencer. «

Il a ajouté : « Je veux utiliser l’histoire de Louis Vuitton avec les voyages pour vraiment regarder les différentes cultures à travers le monde pour aider à rendre toute notre humanité visible. Lorsque la créativité se mêle aux problèmes mondiaux, je pense que vous pouvez rassembler le monde. niveau peut vraiment ouvrir les yeux.