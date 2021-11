Virgil Abloh, créateur de mode influent et fondateur d’Off-White, décède à 41 ans

Virgil Abloh, le créateur de mode très influent, fondateur d’Off-White et directeur artistique de la mode masculine de Louis Vuitton, est décédé à l’âge de 41 ans. Louis Vuitton a annoncé la nouvelle dans un post Instagram plus tôt dans la journée (28 novembre), déclarant qu’Abloh avait vit en privé avec le cancer depuis plusieurs années. « Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle », a déclaré le PDG de LVMH, Bernard Arnault, dans le communiqué. « Virgil n’était pas seulement un designer de génie et un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH se joint à moi dans ce moment de grande tristesse et nous pensons tous à ses proches à l’occasion du décès de leur mari, père, frère, fils et ami. » Retrouvez le post complet ci-dessous.

Virgil Abloh est né à Rockford, dans l’Illinois, de parents ghanéens. Après avoir étudié le génie civil à l’Université du Wisconsin-Madison et l’architecture à l’Illinois Institute of Technology, il s’est tourné vers le design de mode. En 2009, il a effectué un stage dans la maison de design Fendi basée à Rome. Kanye West, qui était un ami d’Abloh de Chicago, était également stagiaire dans la prestigieuse entreprise de mode à cette époque. Abloh deviendra plus tard directeur créatif et collaborateur à long terme de West. Il a travaillé avec West sur la conceptualisation d’un certain nombre de pochettes d’albums du rappeur, y compris des illustrations pour My Beautiful Dark Twisted Fantasy et Yeezus. Il a également contribué à la scénographie de la tournée Watch the Throne de Kanye West et JAY-Z, ainsi qu’à la conception de la pochette du LP correspondant.

Abloh a lancé sa marque pivot Off-White en 2013. Le label, et une grande partie du travail d’Abloh, se sont inspirés d’objets banals et du potentiel artistique pour élever des choses familières. « Des objets du quotidien, une paire de chaussettes, un t-shirt, peuvent tous être transformés en haute couture en utilisant l’intellect », a-t-il déclaré à Art Net en 2018. « C’est quelque chose qui a autant d’impact que Duchamp disant qu’un urinoir est une fontaine. Et je pense que tout ce qui a été fait après cela peut être vu sous un jour différent. La culture elle-même peut être considérée d’une certaine manière.

En 2018, Abloh a été nommé directeur artistique de la mode masculine chez Louis Vuitton, devenant ainsi le premier Afro-Américain à occuper ce poste au sein de la marque française. Sa première collection pour la marque, un défilé de streetwear de luxe aux couleurs de l’arc-en-ciel, a été exposée dans les jardins du Palais Royal à Paris. Bien qu’il ait été une présence révolutionnaire dans le monde de la mode d’élite, l’influence esthétique d’Abloh s’est étendue bien au-delà de ce domaine. Il a également collaboré avec des marques comme Nike et Evian, et a créé des visuels pour un certain nombre d’artistes contemporains. Abloh a conçu des pochettes d’albums pour Pray for Paris de Westside Gunn, Luv Is Rage 2 de Lil Uzi Vert, Shoot for the Stars Aim for the Moon de Pop Smoke, et plus encore. Il a également réalisé le clip sombre d’Uzi and the Weeknd pour leur single « XO Tour Llif3 » en 2017.

En plus de son travail de designer, Abloh a joué sous le pseudonyme de Flat-White et a collaboré avec de nombreux artistes. En janvier, il a partagé la chanson « Delicate Limbs » avec serpentwithfeet. Sa précédente sortie était Orvnge, un EP collaboratif avec le producteur allemand Boys Noize. L’été dernier, il a participé à « SHOES », un morceau de l’EP HOUSE de Lupe Fiasco et Kaelin Ellis.

Une vague d’hommages de la communauté musicale a fait surface depuis l’annonce de la mort d’Abloh. « Mon cœur est brisé », a écrit Pharrell sur Twitter. « Virgile, tu étais un génie créatif gentil, généreux et réfléchi, ton travail en tant qu’humain et ton travail en tant qu’être spirituel vivront pour toujours Envoi d’amour et de lumière à ta femme, tes enfants, ta famille et les jours où tu es avec le Maître maintenant, brille . » Drake, Bon Iver, Justin Timberlake, DJ Khaled, J Balvin, Offset, Westside Gunn, Erykah Badu, The Weeknd, Pusha T, Vince Staples, Alchemist, MIA, Diplo, Kaytranada, Ty Dolla $ign, et bien d’autres ont également publié paroles de souvenir. Kanye West a dédié l’édition d’aujourd’hui de Sunday Service à Abloh.