Virgil Abloh, créateur d’Off-White et de Louis Vuitton, laisse derrière lui un héritage mode

Certains termes surgissent de temps en temps au cours de moments particuliers de la culture pop : « Curator » est un terme qui a récemment été utilisé pour décrire une multitude de tâches créatives sans rapport avec son utilisation historique ; « créateur » ou « créateur » en tant que nom en est un autre qui s’est rapidement imposé. L’utilisation de tels mots peut être stimulante, donnant des noms et des formes à des concepts qui pourraient autrement sembler hors de notre portée.

Ces termes sont également critiqués ; ils peuvent être limitatifs, retenant certaines personnes tout en rejetant d’autres. Mais dans cet espace liminal, il y a de la place pour tracer des chemins, pour dessiner de nouveaux mondes, pour – comme Octavia Butler l’a dit – vous écrire.

Virgil Abloh, décédé d’un cancer cardiaque rare le 28 novembre à l’âge de 41 ans, a joué le contraire dans le langage et l’art ; son label, Off-White, porte littéralement le nom de l’espace entre les polarités. Comme la production créative noire l’a fait pendant des siècles, il a plié le langage, joué avec, l’a gonflé, l’a poussé jusqu’à ses limites pour voir ce que les mots pouvaient faire, pour voir ce qui était possible d’autre.

Il a catégoriquement résisté aux boîtes – à moins, bien sûr, qu’il puisse écrire « SHOEBOX » dessus en majuscules et avec des citations. Les deux/et tout cela faisait partie de l’objectif d’Abloh. De cet espace intermédiaire, ce sentiment de balancer la ligne, les gens ont applaudi, d’autres ont ri de son esprit et d’autres ont critiqué parce qu’ils n’étaient pas impressionnés, déçus ou attendaient plus de lui. Bref, ça a fait parler les gens.

Jamais du genre à suivre toutes les règles, la présence même d’Abloh – et plus particulièrement sa nomination en tant que premier designer noir à la tête d’une succursale de Louis Vuitton – a repoussé la grammaire d’un système de mode qui a si longtemps exclu les Noirs. Il a choisi le mot « maker » pour décrire sa profession, qui couvrait une multitude de médiums, à commencer par sa formation en ingénierie et en architecture qui s’est ensuite fondue dans son amour de la musique et du design.

Abloh participant au Met GalaWireImage 2021

Capable de porter de nombreux chapeaux, au début des années 2000, Abloh a équilibré son travail dans un cabinet d’architecture à Chicago avec l’écriture pour un blog de streetwear appelé The Brilliance, offrant des détails sur ses achats récents, des opinions sur le design et des escapades à travers les grands événements de la mode et des arts (à cette époque, il avait déjà commencé sa célèbre connaissance avec Kanye West). Calum Gordon, écrivant pour Garage en 2018, a relié les articles de blog d’Abloh à la manifestation de ses créations antérieures, de la sérigraphie du nom de sa première marque de mode « Pyrex 23 » sur les chemises Ralph Lauren Rugby à son utilisation de guillemets sur tout, de Nike Air Jordans à une combinaison et à une veste «Lewis Vuitton» qu’il a conçues pour sa rétrospective de mi-carrière Figures of Speech en 2019 au Museum of Contemporary Art Chicago.

De tels mouvements esthétiques tombaient sous la rubrique de l’approche controversée des «3%» d’Abloh – l’idée, comme il l’a dit à Doreen St. Felix en 2019 pour le New Yorker, que vous pouvez créer un nouveau design en modifiant l’original de 3%. Ces pratiques sont aussi ce qui l’a constamment mis sous le feu. Pour lui, épeler des mots dans les polices Helvetica et placer des guillemets autour d’eux sur tout objet qui attirait son attention (ou qu’il avait été engagé pour concevoir) signifiait qu’une sneaker n’était pas seulement une sneaker ; c’était plutôt une « SNEAKER ». Parlant de son utilisation de guillemets, Abloh a déclaré à Fast Company en 2019, «C’est un appareil, c’est une contextualisation d’un mot sans entrer dans le design. Ça a toujours été fait pour ça. Je peux être à la fois littéral et figuré, ou pas.

Dans son rôle historique en tant que directeur créatif de Louis Vuitton Men’s, Abloh a continué à expérimenter les termes et le langage, faisant avancer la maison de couture de manière convaincante et de plus en plus sophistiquée. Pour son spectacle automne/hiver 2021, il s’est inspiré de l’essai de James Baldwin « Stranger in the Village », publié pour la première fois dans Harper’s en 1953, puis dans son livre Notes on a Native Son en 1955. Dans l’article, Baldwin parle de son expérience en tant que seule personne noire dans un petit village suisse, ce qui incite alors à des contrastes et des comparaisons avec ses expériences en tant qu’homme noir aux États-Unis. Dans sa phrase d’ouverture, Baldwin écrit : « D’après toutes les preuves disponibles, aucun homme noir n’avait jamais mis les pieds dans ce petit village suisse avant mon arrivée.

Comme écrit dans les notes de l’émission pour la collection de cette saison, Abloh s’est inspiré des expériences et des critiques de Baldwin pour enquêter sur «les préjugés inconscients inculqués dans notre psyché collective par les normes archaïques de la société». Pour la composante vidéo du spectacle, Abloh a bifurqué sa piste, filmant des modèles et des interprètes dans un village des montagnes suisses et sur un plateau à Paris.

Explorant des archétypes comme l’écrivain, l’artiste, le vagabond, entre autres, il y avait des performances de création orale de Saul Williams et Kai Isaiah Jamal, et des performances musicales de Yasiin Bey. Dans une critique de Sarah Mower de Vogue, Abloh a déclaré à propos de la collection, qui comprenait également un tissu imprimé rappelant son héritage ghanéen mais couvert du monogramme Louis Vuitton : « Il y a beaucoup d’histoires qui mélangent les cultures. Et à partir de là, une nouvelle langue sera créée.

Le défilé Off-White Homme automne/hiver 2019-2020 à la Fashion Week de Paris. Peter White/.

De tous les archétypes mentionnés, on est impatient de se demander si Abloh se considérait lui-même, le créateur, comme un étranger en quelque sorte. Alors que dans l’essai de Baldwin, aucun homme noir n’avait mis les pieds dans le village suisse, aucun n’avait endossé le rôle qu’Abloh avait assumé chez Louis Vuitton. On ne peut qu’imaginer ce que cela a dû ressentir d’être l’un des rares dans ce monde du luxe – un bastion d’excès et d’exclusion – qui pendant si longtemps ne s’était pas soucié des perspectives et des expériences des Noirs sur la mode, malgré tout ce qu’ils prenaient. de notre part.

Vers la fin de l’essai, Baldwin écrit: « Il lui reste à façonner à partir de son expérience ce qui lui donnera de la nourriture et une voix », et peut-être qu’Abloh a également vu quelque chose dans cette ligne.

Baldwin ne faisait certainement pas référence à la mode littérale, mais on pourrait relier les points qui mènent au cœur de ce qu’Abloh a dit être sa responsabilité en tant que créateur « à une communauté qui essaie de changer la tendance. » Dans un composant audio qui accompagnait les figures de discours d’Abloh, son collaborateur et ami Tremaine Emory a déclaré à propos de la sensibilité d’Abloh en matière de conception : « Il a pris les moyens qu’il avait, un peu maigres, et a fait quelque chose de beau parce qu’il racontait une histoire… ce que nous avons à dire est important et ce qui nous tient à cœur est important. C’est ce que le streetwear est pour moi. C’est de la communication, du langage.

Comment commémorer quelqu’un qui avait apparemment tout fait et qui venait juste de commencer ?

Revenir à la nature contraire du langage : il est difficile de trouver quoi dire pendant certaines des périodes les plus difficiles, y compris le deuil. Comment faire le deuil d’une personne avec qui vous n’avez eu aucune relation personnelle, jamais rencontrée ? Comment rendre hommage à quelqu’un dont les pratiques artistiques étaient à la fois épineuses et vénérées ? Comment commémorer quelqu’un qui avait apparemment tout fait et qui venait juste de commencer ? Peut-être faisons-nous ce qu’il a fait : faire, créer.

Ce qu’Abloh a montré, c’est ce que fait le langage, ce qu’il incite à faire. Tout au long de sa carrière courte mais déterminante pour l’industrie, Abloh a rédigé son propre lexique qui était souvent ouvert à la critique et toujours à gagner (parce qu’il le voulait en quelque sorte de cette façon).

Il fait sans doute partie d’une cohorte de designers noirs qui a inspiré la jeunesse noire, en particulier la génération Z et les millennials, à se décrire comme des créatifs – un terme qui laisse un peu d’espace pour changer de forme, expérimenter, explorer, se tromper si vous avez besoin de deux-trois fois. Dans le lexique d’Abloh, on peut créer sa propre ligne de t-shirts et ne jamais en faire simplement un t-shirt. Au lieu de cela, des communautés entières d’appartenance peuvent être formées autour d’une seule. Maintenant, c’est un « T-shirt ».

Rikki Byrd est un écrivain, éducateur et conservateur vivant à Chicago.