Virgil Abloh, designer Louis Vuitton et créateur d’Off-White, est décédé

Connu dans le monde entier pour être le fondateur de la marque Off-White et leader des collections masculines de Louis Vuitton, Virgil Abloh est décédé à l’âge de 41 ans ce dimanche 28 novembre, des suites d’un cancer dont il souffrait il y a des années.

Sur le compte Instagram du créateur, sa famille a laissé un long message rendant hommage à « un père, un mari, un fils, un frère et un ami dévoués ». « Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de notre bien-aimé Virgil Abloh. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Shannon Abloh, ses enfants Lowe Abloh et Gray Abloh, sa sœur Edwina Abloh, ses parents Nee et Eunice Abloh, et de nombreux amis et collègues chers », ajoutent-ils.

Dans le texte, sa famille explique que « pendant plus de deux ans, Virgile a courageusement combattu une forme rare et agressive de cancer, l’angiosarcome cardiaque. Elle a choisi de mener son combat en privé depuis son diagnostic en 2019, en subissant de nombreux traitements difficiles, tout en dirigeant plusieurs grandes institutions couvrant la mode, l’art et la culture. »

Sa famille a déclaré que malgré tout, « son éthique de travail, sa curiosité sans fin et son optimisme n’ont jamais faibli ». Et ils ont ajouté: « Virgil était motivé par son dévouement à son métier et sa mission d’ouvrir les portes aux autres et de créer des voies pour une plus grande égalité dans l’art et le design. »

« Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle. Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH se joint à moi en ce moment de grand chagrin, et nous pensons tous à leurs proches après le décès de leur mari, père, frère ou ami », a déclaré Bernard Arnault, PDG du groupe français LVMH.