Virgil Abloh est mort à 41 ans après une bataille secrète contre le cancer

Virgil Abloh, directeur artistique de la collection masculine de Louis Vuitton et fondateur de sa propre maison de couture Off-White, est décédé dimanche. Il avait 41 ans. Abloh a combattu le cancer en privé, ont annoncé dimanche après-midi la société mère de Louis Vuitton, LVMH et Off-White. Le natif de Rockford, dans l’Illinois, est entré dans l’histoire en tant que premier directeur créatif afro-américain dans une maison de couture de luxe française et a été un collaborateur de longue date de Kanye West.

« Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle », a déclaré le PDG de LVMH, Bernard Arnault, dans un communiqué. « Virgil n’était pas seulement un designer de génie, un visionnaire, c’était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH m’a rejoint dans ce moment de grande tristesse, et nous pensons tous à ses proches après le décès de leur mari, leur père, leur frère ou leur ami. »

« Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de notre bien-aimé Virgil Abloh, un père, un mari, un fils, un frère et un ami farouchement dévoués », a déclaré la famille d’Abloh sur sa page Instagram. « Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Shannon Abloh, ses enfants Lowe Abloh et Gray Abloh, sa sœur Edwina Abloh, ses parents Nee et Eunice Abloh, et de nombreux amis et collègues chers. »

Sa famille a déclaré qu’Abloh avait reçu un diagnostic d’angiosarcome cardiaque il y a deux ans. L’angiosarcome cardiaque est une tumeur rare qui survient dans le cœur, selon Johns Hopkins Medicine. Il a eu « de nombreux traitements difficiles » tout en continuant à travailler, a déclaré sa famille. « À travers tout cela, son éthique de travail, sa curiosité infinie et son optimisme n’ont jamais faibli », ont-ils ajouté. « Virgil était motivé par son dévouement à son métier et à sa mission d’ouvrir des portes aux autres et de créer des voies pour une plus grande égalité dans l’art et le design. »

Abloh est né et a grandi à Rockford, dans l’Illinois, et est diplômé de l’Université du Wisconsin-Madison et de l’Illinois Institute of Technology. En 2009, il effectue un stage chez Fendi à Rome, aux côtés de West. Les deux sont devenus des partenaires créatifs, Abloh étant le directeur créatif de DONDA. Il a trouvé le succès grand public par lui-même après avoir créé Off-White et collaboré avec de grandes marques et artistes. En mars 2018, il est nommé nouveau directeur artistique de la ligne de prêt-à-porter masculin de Louis Vuitton. L’été dernier, LVMH a pris une participation de 60% dans Off-White.

La décision d’Abloh de rejoindre Louis Vuitton aurait créé une querelle de courte durée avec West, mais elle s’est terminée lorsque les deux ont été vus en train de s’embrasser lors du défilé Louis Vuitton de Paris 2018. Des sources ont déclaré à TMZ que les deux amis étaient restés proches ces dernières années, West étant également l’une des rares personnes à savoir qu’Abloh était malade. Abloh laisse dans le deuil sa femme Shannon et leurs deux enfants.

De nombreuses célébrités qui ont connu et travaillé avec Abloh ont déjà rendu hommage à sa vie sur les réseaux sociaux. « Mon cœur est brisé. Virgile, tu étais un génie créatif gentil, généreux et réfléchi. Ton travail en tant qu’humain et ton travail en tant qu’être spirituel vivront pour toujours. Envoi d’amour et de lumière à ta femme, tes enfants, ta famille et ceux du jour Tu es avec le Maître maintenant, brille », a écrit le musicien Pharrell Williams. « Trop tôt Virgile. Tu vas manquer à cet homme du monde », a ajouté l’acteur Idris Elba.