Virgil Abloh honoré par sa ville natale, recevra son propre jour

Virgile Abloh reçoit un signe de tête de sa ville natale, avec rien de moins que sa propre journée à reconnaître à l’avenir … TMZ a appris.

Un représentant de la ville de Rockford, dans l’Illinois, a déclaré à TMZ que les responsables de la ville ont doublé le mercredi 1er décembre le nom de Virgil Abloh Day. Il n’y a pas de réelle signification dans la journée elle-même, nous dit-on, si ce n’est qu’ils veulent rendre hommage au directeur artistique de Louis Vuitton le plus tôt possible.

Le représentant dit le maire McNamara fera l’annonce officielle demain, où il lira la proclamation rédigée pour le Virgil Abloh Day.

Quant à savoir pourquoi ils font même cela en premier lieu … on nous dit que les cuivres de Rockford ont l’impression que cela est justifié compte tenu de l’impact de VA sur la communauté, en particulier les jeunes. Le gars a donné un excellent exemple aux citoyens là-bas, et ils veulent célébrer ses contributions avec quelque chose de légitime.

On nous dit que la famille de Virgil a été informée et ravie de la nouvelle, mais on ne sait pas s’ils seront présents à la cérémonie de mercredi.

Comme on vous l’a dit… Virgile est mort pendant le week-end après avoir succombé au cancer – une maladie contre laquelle il luttait en privé pendant des années. Son décès a envoyé des ondes de choc dans toute l’industrie du divertissement, car l’homme avait beaucoup d’amis et d’influence dans les hauts lieux.

Il avait 41 ans.

DÉCHIRURE