Virgil Abloh recrute GZA pour le défilé Louis Vuitton printemps-été

Le célèbre designer Virgil Abloh a recruté la légende du Wu-Tang Clan GZA pour son défilé Louis Vuitton printemps-été 2022, qui comprenait un film d’accompagnement intitulé “Amen Break”. Le spectacle, qui a été créé plus tôt dans la journée (24 juin) à 8 h 30 HE, comprenait également les musiciens Lupe Fiasco, Saul Williams, Hutchings de Shabaka, et plus.

Intitulé “Amen Break” – d’après un célèbre échantillon de batterie qui a influencé le hip-hop et est devenu le fondement de genres de musique électronique comme la drum ‘n’ bass – le film présente de nombreux artistes dans la continuité de la célébration continue d’Abloh du talent créatif noir. Dans cet esprit, “Le film reflète un moment historique de l’art et de la culture noirs où la musique électronique et le hip hop ont émergé comme des jumeaux du même œuf et se sont répandus dans toutes les parties du monde”, comme le raconte Louis Vuitton. Parmi ceux qui sont apparus dans le film, citons : Goldie, Issa Perica, Caleb Femi, Unknown T, JIM JOE, Kandis Williams, Thelma Buabeng, Octavia Burgel, Julian Eugene Tsukasa Williams, Damian Eugene Nagisa Williams, Shabaka Hutchings, Malik Le Nost, et plus.

Le récit du film, selon un communiqué de presse, est construit sur une « interprétation abstraite » de l’histoire de Lupe Fiasco, dont le père a organisé des études d’arts martiaux dans le South Side de Chicago comme voie alternative pour les jeunes.

La bande originale a été organisée par le directeur musical Benji B, dont la collection assemblée de sons fait référence à tout, de Les épées liquides de GZA (y compris le morceau « 4th Chamber ») à la drum ‘n’ bass de l’ère Metalheadz. L’album classique de 1995 de GZA a également informé l’ensemble du spectacle, qui, comme la pochette, intègre un thème d’échecs.

Dans les notes de l’émission, le créateur appelle à mettre fin aux idées d’homme et de femme dans l’espoir de nourrir une approche «humaine» de l’habillement. « Les idéaux archaïques comme les codes vestimentaires et le genre s’effacent au profit d’un appel universel à la paix et à l’amour », écrit-il.

