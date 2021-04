Virgil Abloh sera honoré et prononcera un discours d’ouverture pratiquement à RISD – WWD

CASQUETTES ET ROBES: Virgil Abloh prononcera le discours d’ouverture lors du discours d’ouverture de la Rhode Island School of Design ce printemps.

Le fondateur d’Off-White et directeur artistique masculin de Louis Vuitton recevra également un diplôme honorifique. Mais il ne sera pas le seul talent de design à être célébré lors du lancement virtuel. L’architecte Elizabeth Diller de Diller Scofidio + Renfro, le fondateur et artiste d’Obey Giant Shepard Fairey et la dramaturge à deux reprises lauréate du prix Pulitzer Lynn Nottage accepteront également des diplômes honorifiques et prononceront des remarques virtuelles lors de l’événement du 5 juin.

Connu internationalement pour son art de rue et son affiche «Hope», Fairey a récemment eu sa première exposition en galerie à Dubaï. Lorsqu’il a été honoré à la création de l’Institut Pratt il y a plusieurs années, il a eu une journée de compte accidentelle avec l’ancien président du RISD Thomas Schutte, qui a mentionné avec désinvolture comment, pendant son mandat, quelqu’un avait changé autour d’un panneau d’affichage de l’ancien maire de la Providence, Buddy Cianci. Fairey a dit à Schutte qu’il l’avait fait et a levé la main pour signaler la responsabilité.

Les récipiendaires des diplômes honorifiques et le conférencier d’honneur ont été sélectionnés dans le cadre d’un processus de nomination ouvert à la communauté RISD, a déclaré lundi une porte-parole de l’école.

Cette année, 403 étudiants de premier cycle et 212 étudiants des cycles supérieurs clôtureront leurs courses RISD pour l’année universitaire. La célébration du samedi commencera par un programme de conférences et de récompenses entièrement virtuel à 10 h, qui sera suivi d’une présentation de diplôme en personne à 14 h sur South Water Street à Providence, la ville natale de RISD.

Cependant, les familles et amis des diplômés n’auront pas de chance d’assister à l’événement. L’école gardera les foules au minimum conformément aux protocoles de santé et de sécurité COVID-19. Ils peuvent bien sûr se connecter pour regarder l’ouverture du matin et la finale de l’après-midi via une diffusion en direct.

Pour marquer une année scolaire pas comme les autres, le Grad Show 2021 du RISD sera présenté sous forme de publication numérique et d’expositions en personne à la galerie Chance du RISD Museum et au WaterFire Arts Center, qui seront ouverts aux étudiants, aux professeurs et au personnel actuels. . La publication numérique mettra en évidence 16 disciplines et sera dévoilée le 27 mai.

Le spectacle de la collection Apparel Design sera un lancement vidéo, mais la date n’a pas encore été annoncée. Le Festival du Film Virtuel Senior Film / Animation / Vidéo aura lieu les 4 et 5 juin.

Abloh a l’habitude de soutenir les étudiants de différentes manières. L’été dernier, par exemple, il a recueilli 1 million de dollars et s’est associé au Fashion Scholarship Fund pour lancer le Virgil Abloh «Post Modern» Scholarship Fund.

Fairey a récemment discuté de «La gravure et la politique de protestation» virtuellement avec un assortiment d’étudiants. Il vient également de collaborer avec Hublot pour des montres en édition limitée à 22 000 $ qui aideront à soutenir Amnesty International, qui était également sa cause de choix pour un récent lancement de NFT.

D’autres designers et influenceurs partagent l’intérêt d’Abloh et de Fairey à aider la prochaine génération de créateurs, de passionnés de mode – et bien sûr d’acheteurs. Stella McCartney, Olivier Rousteing et Gwyneth Paltrow étaient parmi les participants à la Fashion Week de l’Université Brown le mois dernier – une autre institution Providence qui tient virtuellement.