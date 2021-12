Virgil van Dijk a scellé le transfert de Liverpool il y a quatre ans… et n’a toujours pas goûté à une défaite en Premier League à Anfield alors que l’arrière central chic possède un record étonnant pour les Reds

Lorsque Philippe Coutinho a forcé un déménagement à Barcelone en janvier 2018, le travail de restauration de Jurgen Klopp à Liverpool semblait avoir heurté une énorme pierre d’achoppement.

Le manager ne savait pas que la sortie du Brésil avait permis aux Reds de revenir au grand jour et, enfin, la fin de la longue attente du club pour la gloire de la Premier League, en partie grâce à une signature clé… Virgil van Dijk.

Van Dijk a aidé Liverpool à remporter les deux plus grands prix du football interclubs

Alors que le rêve de Coutinho à Barcelone est rapidement devenu un cauchemar

Coutinho avait été dans une forme scintillante afin d’obtenir le transfert de ses rêves et, malgré le recul du club avec le départ du Brésilien, ils avaient inconsciemment fait le plus grand pas en avant quelques jours auparavant.

Après un mouvement raté au cours de l’été 2017, Van Dijk a étonnamment tenu bon pour Liverpool malgré l’intérêt d’autres grandes équipes de Premier League.

L’accord et le déménagement à Anfield sont finalement devenus officiels il y a quatre ans, le 27 décembre.

Quittant Southampton pour un montant record pour un défenseur de 75 millions de livres sterling, Van Dijk est venu avec d’énormes attentes, et le futur finaliste du Ballon d’Or plus qu’à la hauteur d’eux.

Klopp a réussi à faire passer les Reds au niveau supérieur avec une apparition en finale de la Ligue des champions l’été suivant, avant de remporter la compétition la saison prochaine en 2019.

Le succès européen a toujours occupé une place particulière dans le club du Merseyside et dans le cœur de ses fans, mais le Saint Graal a ensuite été atteint en 2020 lorsque Klopp a guidé Liverpool vers un tout premier titre en Premier League.

Van Dijk était la pierre angulaire de leur défense et, fait remarquable, le Néerlandais n’a pas encore perdu un match de championnat à Anfield quatre ans après être devenu un Rouge.

55 matchs plus tard et van Dijk n’a pas encore perdu en championnat à Anfield

Signant un nouvel accord jusqu’en 2025, van Dijk est sans aucun doute une légende du club

Van Dijk a couru sous le signe « This Is Anfield » 55 fois dans la ligue depuis son arrivée, et n’a pas encore goûté à la défaite, aidant Liverpool à concourir et à remporter un titre qui était inaccessible pendant près de trois décennies.

C’est le plus long run de tous les joueurs de Premier League à n’avoir jamais perdu un match à domicile avec leur équipe, et à seulement quatre matchs du plus long run à domicile sans défaite de tous les temps.

Les plus longs home runs invaincus de l’histoire de la Premier League

59 : Lee Sharpe, Manchester United

55 : Virgil van Dijk, Liverpool

42 : Shaun Wright-Phillips, Chelsea

41 : Alex, Chelsea

40 : Jaap Stam, Manchester United

35 : Arjen Robben, Chelsea

25 : Andriy Shevchenko, Chelsea

24 : Albert Riera, Liverpool

23 : Javi García, Manchester City

Le joueur de 30 ans a été mis hors de combat pour le reste de la saison en octobre dernier lorsqu’une collision avec Jordan Pickford d’Everton a rompu son LCA.

Maintenant de retour et excluant les meilleurs attaquants de toute l’Europe, le capitaine néerlandais est sur le point de revenir d’un bref passage avec COVID-19 pour aider son équipe à se battre une fois de plus pour les plus grands prix que le jeu a à offrir.

