Virgil van Dijk dans le rôle de Hulk, Mo Salah est Wolverine et Declan Rice est Thor … alors que Nike lance un ballon sur le thème des stars de la bande dessinée, voici notre super-héros XI

La Premier League a dévoilé le nouveau design audacieux du ballon d’hiver pour la saison 2021/22 – et on pourrait dire que c’est super.

Le design accrocheur serait inspiré des super-héros et est utilisé pour commémorer les figures héroïques du football et refléter le rôle de premier plan que les footballeurs modernes ont sur et en dehors du terrain

Il combine les couleurs rouge, jaune, bleu et blanc dans un design de style bande dessinée. Il y a aussi plus qu’un clin d’œil à l’icône du pop art Roy Lichtenstein, dont les œuvres célèbres sont accrochées aux murs de la Tate Modern de Londres.

Mais et si les footballeurs de Premier League étaient de vrais super-héros… voici notre Best XI…

GETTY

Nike a lancé un nouveau ballon d’hiver

GARDIEN DE BUT

Aaron Ramsdale est SUPERMAN : C’était un gardien de but aux manières douces de Clark-On-Kent… désolé ! Stoke-On-Trent ! Maintenant, vous croirez qu’un homme peut voler après son arrêt contre Leicester. De plus, cela signifie que le stoppeur s’est également glissé dans l’équipe anglaise de Southgate.

DÉFENSEURS

Kyle Walker est LE FLASH. Barry Allen poursuit peut-être les criminels à Central City, mais pour Man City, Kyle fait toujours la même chose à tout ailier qui oserait l’affronter. Et l’homme le plus rapide de la Ligue pourrait-il avoir un meilleur pseudonyme que « Walker » ?

Adam Webster est SPIDER-MAN. L’indice est dans le nom. De plus, dans les quartiers amicaux de Brighton et Hove, il dépasse actuellement toutes les attentes en s’en tenant aux méchants.

Ben Chilwell est FROZONE. Samuel L Jackson niveaux de cool. Et Sam utilise presque certainement le nom de famille de Ben comme slogan.

Virgil van Dijk est LE HULK. Il y a un peu plus d’un an, Virgil a subi une horrible blessure au LCA lors du derby du Merseyside. Le fait que cette saison, il soit de retour au cœur de la défense de Liverpool, comme s’il n’avait jamais été absent est, très franchement… oh, quel est le mot… INCROYABLE !!

Van Dijk est la réponse de Liverpool à The Hulk

MILIEU DE TERRAIN

Jordan Henderson est CAPTAIN AMERICA. L’homme au brassard à Liverpool, et malgré ce que disent certains critiques, fournit toujours un bouclier de milieu de terrain inestimable pour le club et le pays. En plus, on a l’impression qu’il existe depuis les années 40 !

Sadio Mane est la PANTHÈRE NOIRE. La star sénégalaise est l’homme parfait pour représenter le continent africain. Il a peut-être eu une campagne relativement calme la saison dernière, mais il n’a jamais manqué de tout donner et il est de retour cette année. Vraiment l’un des rois du Kop.

Declan Rice est THOR. The Hammer est peut-être le meilleur milieu de terrain de la Premier League en ce moment qui joue avec le sourire aux lèvres. C’est vrai… le dieu du bailleur de fonds. De plus, la rumeur dit que Chris Hemsworth a demandé s’il pouvait se faire couper ses mèches blondes à Ragnarok afin qu’il « puisse ressembler davantage à Declan Rice ».

Le riz est un autre marteau célèbre

ATTAQUANTS

Mo Salah est WOLVERINE. Peu importe, choisissez-en autant que vous le souhaitez, vous pouvez mettre X hommes entre lui et le but, Mo va toujours se frayer un chemin à travers eux, couper à l’intérieur et le poignarder au fond du filet. Craindre la barbe.

Super Salah tranche les défenses avec facilité

Jamie Vardy est HAWKEYE. 35 ans maintenant, et toujours à faire frémir les défenseurs. La forme de Leicester peut être un peu aléatoire cette saison, mais Vardy atteint toujours la cible. Saluez-vous, Jamie.

Cristiano Ronaldo est IRON MAN. C’est évident n’est-ce pas, vraiment. Après tout, son propre corps est comme une armure. Et même si le capitaine Henderson a le brassard, nous savons tous qui est le chef des Winter Soldiers Xl, n’est-ce pas ? Oh ouais, et qui a un meilleur End (of) Game ?!

Ronaldo est fait de trucs solides