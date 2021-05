Virgil van Dijk de Liverpool HORS d’Euros, Man United “ devrait avoir des points amarrés ”, réaction de victoire au titre de Man City, Harry Kane voulait, nouveau contrat Thomas Tuchel Chelsea – Football News Live

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles sportives, des potins et des opinions d’experts sur talkSPORT.com, y compris toutes les réactions lorsque Manchester City est confirmé champion de la Premier League 2020/21!

HEADLINES: Man City confirmé comme champion alors que Leicester bat Man United Trevor Sinclair insiste sur le fait que Man United devrait recevoir des points pour avoir apporté dix changements alors que Man City remporte le titre Anthony Joshua vs Tyson Fury réduit à deux dates possibles avec le combat confirmé pour l’Arabie saoudite par Eddie Hearn Sheffield United et l’attaquant écossais Oli McBurnie arrêté après avoir été filmé semblant attaquer un homme dans la rue L’agent de Jack Grealish révèle que Manchester United “ n’est pas en haut de la liste ” pour le milieu de terrain anglais et dit qu’il pourrait rester à Aston Villa au-delà de cette saison L’agent de Gareth Bale a dit à Tottenham de le traiter comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour tirer le meilleur parti de lui alors qu’il discutait du futur du Real Madrid, Billy Joe Saunders révèle l’étendue de la blessure horrible aux yeux subie contre Canelo Alvarez et jure de revenir sur l’anneau dans la première déclaration depuis perte brutale Où se déroulera la finale de la Ligue des champions? Le Portugal devient le nouveau favori pour accueillir Man City vs Chelsea au milieu des problèmes de l’UEFA sur Wembley