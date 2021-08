Virgil van Dijk est-il prêt à jouer pour Liverpool lors du premier match de la Premier League? Le défenseur central star pourrait revenir contre Norwich après une longue absence

L’arrière central vedette Virgil van Dijk pourrait débuter pour la première fois cette année lors du match d’ouverture de Liverpool en Premier League contre Norwich City.

Van Dijk est absent depuis qu’il a subi une grave blessure contre Everton en octobre, qui a entraîné une intervention chirurgicale sur son ligament croisé antérieur.

Le défenseur Joe Gomez devrait également revenir pour le début de la saison 2021/22 après une absence de huit mois alors qu’il s’est blessé en jouant pour l’Angleterre en novembre.

Les deux défenseurs ont affronté le Hertha Berlin la semaine dernière lors du match d’échauffement avant le début de la nouvelle saison de Premier League.

Van Dijk a tweeté après le match alors qu’il reconnaissait le long chemin vers la récupération qui l’a conduit à revenir.

Il a posté : « Il y a 285 jours, j’ai commencé un voyage de retour vers le jeu. Il est difficile d’exprimer ce que je ressens, mais il est important pour moi de dire que je me sens béni d’avoir eu le soutien de tant de personnes incroyables.

« Le chirurgien, mes kinés, les coachs et le staff qui sont avec moi dans mon coin depuis le premier jour. Mes coéquipiers pour m’avoir donné de l’énergie et garder la tête haute. Les fans pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements. Et surtout ma famille car sans eux, je ne serais rien. Merci.

« Le travail ne s’arrête pas maintenant. Cela ne fait que commencer. On continue !

Jurgen Klopp a déclaré après le retour de Van Dijk : « C’était une sensation agréable.

« Quelque 260 jours pour Virg et pas moins pour Joe, ils n’ont pas joué au football, donc c’est bien de les retrouver. C’était la première étape, vraiment importante.

Les blessures de Liverpool la saison dernière ont signifié que leurs deux défenseurs centraux de premier choix étaient absents pendant la majeure partie de la saison.

Trent Alexander-Arnold a également recommencé à s’entraîner avant la pré-saison et a déclaré qu’il se sentait “en forme et en bonne santé” après sa blessure à la cuisse qui l’a exclu des Championnats d’Europe.

Liverpool lance sa campagne de Premier League 2021/22 avec un voyage à Norwich le samedi 14 août et ce sera en direct sur talkSPORT.