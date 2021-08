Virgil van Dijk et Joe Gomez fitness dernier de Jurgen Klopp après le retour d’une blessure .

Joe Gomez et Virgil van Dijk travaillent de nouveau à la remise en forme du match (Photo: .)

Virgil van Dijk et Joe Gomez sont revenus de leurs graves blessures au genou respectives jeudi lors d’un match amical contre le Hertha Berlin, mais le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que cela resterait un processus lent et régulier pour qu’ils retrouvent leur pleine forme.

Les deux défenseurs centraux ont raté la majeure partie de la saison dernière après que Van Dijk a endommagé son LCA en octobre et Gomez a subi un grave problème au genou en novembre lors d’un entraînement en Angleterre.

Ce fut un coup cruel pour la défense du titre de Premier League de Liverpool, qui s’est avérée infructueuse, mais les deux sont maintenant prêts à concourir à nouveau.

Ni l’un ni l’autre ne serait considéré comme apte au match pour l’instant, après avoir joué 20 minutes lors d’un match amical en Autriche, mais Klopp dit qu’ils seront à nouveau en action ce jeudi lors d’un match amical contre Bologne, bien qu’il soit très prudent avec leurs progrès.

“J’espère que oui”, a déclaré Klopp sur le site officiel de Liverpool pour savoir si la paire jouerait cette semaine.

« C’est à ça que ça ressemble en ce moment. Je veux que ce soit très clair, nous ne poussons rien. Nous ne le faisons pas. On attend un peu, les joueurs arrivent, on a maintenant avec le Dr Andreas Schlumberger un vrai spécialiste qui discute constamment et observe toujours tout.

Gomez et Van Dijk en action contre Hertha Berlin lors d’un match amical en Autriche (Photo: .)

«Nous savons exactement ce qu’ils ressentent – ​​ce qu’ils ressentent vraiment et pas ce qu’ils nous disent parce qu’ils sont manifestement désespérés de rejouer. ça a l’air bien ce matin [it was a] séance d’entraînement normale. Parfois, par moments, nous échangeons un peu Virgil et Joe, alors peut-être que l’intensité ne devient pas trop élevée, mais en général, ça a l’air vraiment bien.

« Combien de minutes jeudi, je ne sais pas, mais il y aura certainement quelques minutes. »

Les Reds disputeront jeudi deux matches amicaux consécutifs contre Bologne en France, chaque match d’une durée de 60 minutes.

Klopp a maintenant suffisamment de joueurs à sa disposition, la plupart étant rentrés de vacances après un service international, pour jouer contre deux équipes différentes au cours des deux matches.

Plus : Liverpool FC



— Ouais, c’est le plan, dit-il. “Bien sûr, nous avons maintenant suffisamment de joueurs qui doivent jouer 60 minutes, c’est clair. Mais nous en avons, ils ne sont peut-être pas autorisés ou ne devraient pas jouer à 60, donc certains joueront à 30, ce genre de trucs.

“C’était juste comme ça: nous avons à coup sûr une équipe qui pourrait maintenant jouer 90 minutes mais cela n’a pas beaucoup de sens de le faire déjà, de passer au travers. Ce que nous avons fait cette année était légèrement différent des autres années.

“Je pense que tout le monde sait que nous nous entraînons à ce que nous devons faire et ensuite vous jouez les matchs en plus de cela, mais généralement le lendemain, lorsque vous jouez 45 ou 60 minutes au début de la pré-saison, vous devez vous calmer un peu peu à l’entraînement et nous ne l’avons pas fait cette année.

«Nous pouvions simplement passer par l’intensité, ce qui a beaucoup aidé, je pense. Donc, maintenant nous avons le double 60 – j’aime vraiment ça, Bologne aussi était d’accord. Donc, tout va bien et puis le week-end – dimanche, lundi – deux gros matchs à Anfield.

Ces deux matchs à Anfield voient les Reds affronter l’Athletic Bilbao le dimanche 8 août, puis Osasuna le lendemain.



PLUS : L’assistant de Liverpool, Pep Lijnders, salue « effrayant » Diogo Jota après son retour à l’entraînement



PLUS : Jamie Carragher exhorte Liverpool à « faire attention » avec le défenseur de retour Virgil Van Dijk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();