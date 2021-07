Virgil van Dijk et Joe Gomez partagent leur joie et Jurgen Klopp réagit alors que la paire revient à l’action pour Liverpool après de longues absences

Quel spectacle pour les fans de Liverpool.

Virgil van Dijk et Joe Gomez sont tous deux revenus à l’action jeudi soir pour donner à Jurgen Klopp un coup de pouce majeur avant la nouvelle saison.

Van Dijk a fait un retour bienvenu à l’action et a également pris le brassard de capitaine

Klopp était ravi de revoir Gomez aussi

Les deux défenseurs centraux étaient absents pendant la majeure partie de 2020/21 en raison de graves blessures au genou alors que les Reds ont cédé leur couronne de Premier League à Manchester City.

Van Dijk avait été mis à l’écart depuis la déchirure de son ligament croisé antérieur en octobre dernier.

Gomez a subi une intervention chirurgicale en novembre pour réparer un tendon du genou gauche.

Les deux joueurs sont apparus comme remplaçants pour les 21 dernières minutes de la défaite amicale de Liverpool 4-3 contre le Hertha Berlin en Autriche, partageant un câlin avant d’entrer sur le terrain.

Les retours de Van Dijk et Gomez seront énormes pour Liverpool

Van Dijk n’a pas pu cacher son enthousiasme d’être de retour

Van Dijk, 30 ans, a exprimé sa joie d’être de retour sur Twitter : « Il y a 285 jours, j’ai commencé un voyage de retour vers le jeu. Il est difficile d’exprimer ce que je ressens, mais il est important pour moi de dire que je me sens béni d’avoir eu le soutien de tant de personnes incroyables.

« Le chirurgien, mes kinés, les coachs et le staff qui sont avec moi dans mon coin depuis le premier jour. Mes coéquipiers pour m’avoir donné de l’énergie et garder la tête haute. Les fans pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements.

« Et surtout ma famille car sans eux, je ne serais rien. Merci. Le travail ne s’arrête pas maintenant. Cela ne fait que commencer. On continue !”

Van Dijk a également tweeté une photo d’un extrait de la Bible – le « chemin des justes » d’Isaïe.

Gomez a également publié sur les réseaux sociaux après son retour.

Le joueur de 24 ans a déclaré : « Il est difficile d’exprimer ma gratitude d’avoir pu remettre le maillot rouge.

«C’est une période qui m’a mis à rude épreuve physiquement et émotionnellement. Un que je ne pense pas que j’aurais vécu sans le soutien de ceux qui m’entourent.

« Un merci spécial au chirurgien phénoménal, aux physiothérapeutes et aux spécialistes de la réadaptation qui m’ont guidé à travers cela – chacun d’eux sait à quel point je suis reconnaissant.

« Un grand amour à toute la famille LFC pour votre soutien et vos mots d’encouragement ; c’est le personnel et les fans. Et surtout à ma femme et à ma famille, qui sont ma raison de tout faire. Je suis reconnaissant. En avant et en haut.

Malgré la défaite de Liverpool – leur première de pré-saison – Klopp était ravi de revoir ses défenseurs vedettes.

“C’était une sensation agréable”, a-t-il déclaré.

« Quelque 260 jours pour Virg et pas moins pour Joe, ils n’ont pas joué au football, donc c’est bien de les retrouver. C’était la première étape, vraiment importante.

Hertha Berlin a pris une avance de 2-0 grâce aux buts de Santiago Ascacibar et Suat Serdar, mais Sadio Mane et Takumi Minamino étaient sur la bonne voie pour égaliser Liverpool avant la mi-temps.

Le doublé de Stevan Jovetic en deuxième mi-temps a cependant assuré la victoire du club de Bundesliga alors qu’Alex Oxlade-Chamberlain a marqué une consolation tardive.