Virgil van Dijk et Mohamed Salah modélisent le nouveau kit domicile de Liverpool avec une garniture orange “ inspirée du passage du club au tout rouge en 1964 ” sous Bill Shankly

Liverpool a révélé son nouveau kit à domicile pour la saison 2021/22.

La bande, qui est dans sa couleur rouge emblématique avec une bordure orange inhabituelle, s’inspire de la campagne de 1964 lorsque le club est apparu pour la première fois dans son design emblématique tout rouge.

Liverpool fc

Mohamed Salah a été l’un des nombreux premiers équipiers à modéliser le nouveau kit

Liverpool fc

Le nouveau kit a une bordure orange sur les manches

“ Le rouge est pour le danger et le rouge est pour le pouvoir ”, a déclaré le légendaire manager Bill Shankly, estimant que supprimer les chaussettes et les garnitures blanches rendrait son équipe plus intimidante.

Lorsque Liverpool a été formé en 1892, ils ressemblaient à ceux des Blackburn Rovers des temps modernes.

Liverpool affirme que son nouveau kit représente “ la puissance, l’énergie et le danger ”, ce que Jurgen Klopp espère se traduire sur le terrain.

La chemise a un swoosh et une crête de couleur fossile, qui rendent hommage à leurs anciens maillots des années 90.

Virgil van Dijk, Mohamed Salah et d’autres joueurs de la première équipe ont été vus en train de modéliser le nouveau kit dans une vidéo du club jeudi.

Liverpool fc

Le nouveau kit s’inspire du maillot de 1964

Parlant du kit, Van Dijk, qui poursuit sa guérison d’une grave blessure au genou, a déclaré: «C’est formidable de voir le mélange parfait de notre héritage et de l’innovation produit de Nike pour notre nouveau kit domicile.

«Faisant partie de la famille des swoosh depuis des années, ils ont été à l’avant-garde du design durable et cela contribue grandement à faire de notre sport un sport plus vert.

«J’ai hâte que les fans le voient en personne la saison prochaine.»

Liverpool est en pole position pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine avec un match de la campagne 2020/21 restant.

Les Reds décrocheront une place parmi les quatre premiers s’ils égalent ou améliorent le résultat de Leicester le dernier jour de la saison ce week-end.

Liverpool, qui occupe actuellement la quatrième place, accueille Crystal Palace, tandis que les Foxes divertissent Tottenham.