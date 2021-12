Virgil van Dijk et Romelu Lukaku parmi les absents alors que Liverpool et Chelsea révèlent des joueurs en raison de COVID-19 au milieu de centaines de sièges vides à Stamford Bridge

Virgil van Dijk et Romelu Lukaku ont rejoint une liste sans cesse croissante de joueurs indisponibles en raison de la pandémie de COVID-19.

Liverpool et Chelsea étaient tous deux sans nombreuses stars pour leurs matches de jeudi soir – qui se déroulent au milieu d’une série de reports de Premier League.

Van Dijk attend un PCR pour confirmer son test positif

Lukaku venait juste de rentrer de blessure

Le défenseur des Reds Van Dijk a été exclu de l’affrontement avec Newcastle en raison d’un test COVID-19 présumé positif, aux côtés des milieux de terrain Fabinho et Curtis Jones.

Pendant ce temps, les Blues ont confirmé que les attaquants Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi avaient rendu des tests positifs, ainsi que le défenseur Ben Chilwell, qui était déjà blessé, avant la visite d’Everton.

Des centaines de personnes ont choisi de rester à l’écart de Stamford Bridge jeudi soir au milieu de la montée en puissance de la variante Omicron au Royaume-Uni.

Néanmoins, Liverpool et Chelsea verront leurs matches se dérouler ce week-end, malgré l’annulation de nombreux matches.

Il y avait un nombre notable de sièges vides à Londres

Après le report de trois matchs en milieu de semaine, cinq autres qui devaient se jouer samedi et dimanche ont été repoussés.

Manchester United vs Brentford, Burnley vs Watford et Leicester vs Tottenham ont été reportés entre mardi et jeudi.

Et maintenant, Man United contre Brighton, Southampton contre Brentford, Watford contre Crystal Palace, West Ham contre Norwich et Everton contre Leicester sont tous éteints, a-t-il été confirmé jeudi.

Malgré les appels du patron de Brentford, Thomas Frank, à annuler tous les matches jusqu’à Noël, la Premier League est déterminée à continuer dans la mesure du possible.

