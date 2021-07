Virgil van Dijk fera revenir Liverpool alors que Jurgen Klopp taquine la première apparition du Néerlandais depuis neuf mois, le patron des Reds donne une mise à jour positive sur la récupération de Joe Gomez

Virgil Van Dijk pourrait être prêt pour sa première apparition en neuf mois après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur en octobre 2020.

Le Néerlandais a été une figure dominante au cœur de la défense de Liverpool et sa blessure a fait dérailler les chances du club de conserver le titre ou de remporter tout type d’argenterie la saison dernière.

. ou concédants de licence

Van Dijk est hors de combat depuis qu’il a mis fin au tacle sauvage de Jordan Pickford la saison dernière

Bien qu’il n’ait pas transformé à lui seul la défense de Liverpool depuis son arrivée de 75 millions de livres sterling de Southampton en janvier 2018, il a joué un rôle énorme dans le succès du club.

Avant sa blessure, le capitaine néerlandais était un omniprésent pour les Reds. Au cours des campagnes victorieuses de Premier League et de Champions League, il n’a pas manqué une minute des saisons de championnat.

La blessure dévastatrice de la saison dernière l’a également contraint à se retirer du Championnat d’Europe cet été.

Cependant, le patron des Reds, Jurgen Klopp, a confirmé qu’il est en lice pour jouer jeudi alors que les Reds affrontent le Hertha Berlin lors d’un match amical de pré-saison.

.

Les nouvelles sur Van Dijk seront bien accueillies par tous ceux qui sont liés au Liverpool Football Club

“J’espère, je ne suis pas sûr, qu’il y ait une opportunité pour que Virgil puisse jouer quelques minutes”, a déclaré Klopp à Liverpoolfc.com.

«Il a l’air vraiment bien à l’entraînement et peut-être que nous pouvons apporter [him in], mais j’ai besoin d’avoir quelques conversations finales. Il a l’air prêt et on verra. Si vous voyez les jeux maintenant dans le cadre de leur formation de rééducation, cela a du sens. »

Klopp a également ajouté que Joe Gomez, un autre défenseur central qui a manqué une grande partie de la saison dernière et a dû rester à la maison pendant que l’Angleterre atteignait la finale de l’Euro 2020, pourrait également être de retour très bientôt.

« Joey est très proche. Il n’y a pas de course entre eux deux ; ils avaient des blessures différentes et des trucs comme ça, mais [he is] très proche.”

.

Gomez a subi une blessure similaire à Van Dijk en novembre dernier

« Si Virgil peut jouer maintenant, Joey pourra probablement le faire après. Nous verrons. À l’entraînement, ils ont tous les deux l’air vraiment bien.

Avec Joel Matip également de retour et la nouvelle recrue Ibrahima Konate s’installant bien avec ses nouveaux coéquipiers, Liverpool devrait à nouveau être une force cette saison.

Ils n’auront pas apprécié de voir Manchester City leur retirer le trophée de Premier League et vous pourriez parier fort que Liverpool mettra tout en œuvre pour remporter son 20e titre de champion cette saison.