Virgil van Dijk montre sa classe avec une conversation dans les vestiaires avec les joueurs de Shrewsbury après la victoire de la Liverpool FA Cup alors que Jurgen Klopp salue « absolument exceptionnel » Kaide Gordon

Virgil van Dijk a montré sa classe après la victoire de Liverpool en FA Cup sur Shrewsbury dimanche en se rendant dans le vestiaire de l’équipe adverse et en parlant aux joueurs.

Les Reds ont envoyé l’équipe de League One avec une victoire 4-1 à Anfield, mais étaient en difficulté après une demi-heure lorsque Daniel Udoh a sorti l’impasse.

Udoh a affronté l’un des défenseurs d’élite du football mondial à Van Dijk

Et Udoh aurait reçu le maillot de Van Dijk par la suite

Cependant, la star adolescente Kaide Gordon a égalisé avec une finition composée avant que Fabinho ne mette Liverpool 2-1 avec un penalty. Des buts de Roberto Firmino en seconde période et un deuxième de Fabinho ont scellé leur place au quatrième tour.

Van Dijk, qui a joué le match nul, était l’une des grandes stars à commencer contre Shrewsbury, mais a fait preuve d’une grande humilité pour discuter avec les joueurs de Shrewsbury à temps plein.

Un certain nombre de jeunes joueurs des Reds ont également été éliminés – Tyler Morton, Conor Bradley et Elijah Dixon-Bonner se sont tous bien acquittés, mais Gordon a connu la journée la plus mémorable.

Le but du joueur de 17 ans lors de ses débuts en FA Cup l’a vu devenir le deuxième plus jeune buteur de Liverpool dans la compétition derrière Ben Woodburn.

Gordon, 17 ans, a montré le sang-froid d’un joueur chevronné pour mettre Liverpool au même niveau

Le top des stars établies et émergentes de Liverpool dimanche

« Kaide en termes de finition ne fait aucun doute, sa finition est exceptionnelle mais tout le reste, il est encore un enfant », a déclaré le patron de Liverpool, Jurgen Klopp.

«Quand il est dans ces situations, il est vraiment calme. Je ne dis pas qu’il marquera toujours dans ces situations dans le reste de sa carrière, mais le plus souvent.

« Il a le nez pour ça. Je sais qu’il est le deuxième plus jeune buteur de Liverpool, ce qui est absolument exceptionnel, mais il y a du chemin à parcourir.

« Pas de problème, Kaide a le temps, il aura ses minutes ici et là. »

Gordon et d’autres jeunes de Liverpool pourraient avoir leur chance au prochain tour, Liverpool devant affronter Cardiff à Anfield. Les rencontres auront lieu le week-end du 4 au 5 février.

