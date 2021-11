Virgil van Dijk ne peut s’empêcher de rire alors que Louis van Gaal explique une blessure anormale qui a laissé le patron des Pays-Bas en fauteuil roulant et s’entraînant avec une voiturette de golf

Virgil van Dijk n’a pas pu s’empêcher de rire lorsque le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, a expliqué pourquoi il ne pouvait pas assister en personne à leur conférence de presse.

Le joueur de 70 ans est tombé de son vélo alors qu’il retournait à l’hôtel de l’équipe après l’entraînement dimanche.

Van Gaal a dû prendre sa conférence de presse par vidéo

L’ancien patron de Manchester United, qui a déjà subi une arthroplastie de la hanche, se serait de nouveau blessé à la hanche et a été transporté à l’hôpital.

La blessure n’était pas trop grave car il a été vu sur le terrain d’entraînement lundi matin, mais il a dû utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer depuis l’incident.

Et il a même été aperçu en train de diriger l’entraînement à partir d’une voiturette de golf – le patron envoyant des instructions depuis le siège du chariot, conduit par l’entraîneur Henk Fraser, tandis que l’assistant Danny Blind s’est échauffé.

Un porte-parole des Pays-Bas a déclaré : « Louis ne peut pas marcher et est en fauteuil roulant. Il veut faire tout ce qu’il peut pour se qualifier pour le match de mardi.

.

Van Gaal a dirigé l’entraînement depuis une voiturette de golf

.

Le patron des Pays-Bas est tombé de vélo dimanche

Van Gaal a ensuite tenu sa conférence de presse plus tard lundi, mais il est apparu sur un écran plutôt que de s’asseoir à côté du défenseur de Liverpool Van Dijk.

Van Dijk n’a pas pu s’empêcher de rire lorsque son manager a expliqué qu’il devait répondre aux questions des journalistes lors d’une diffusion en direct parce que son fauteuil roulant ne passait pas la porte.

« Physiquement, je ne me sens pas bien, mais au moins mon cerveau fonctionne toujours », aurait déclaré Van Gaal.

Lorsqu’un journaliste a demandé : « Avez-vous beaucoup de douleur ? », Van Gaal a répondu : « Oui. C’est pourquoi je suis assis dans un fauteuil roulant.

Le fauteuil roulant de Louis van Gaal ne pouvait pas passer la porte, il assiste donc à la conférence de presse via une diffusion en direct. Il a commencé à expliquer sa blessure que peu de gens ont comprise… Le visage de Van Dijk… 😂😭 pic.twitter.com/gdeHQlflaU — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 15 novembre 2021

La star de Liverpool, Van Dijk, l’a ensuite perdu lorsque son patron a offert une réponse pleine d’esprit à des journalistes déconcertés, alors qu’il commençait à expliquer les subtilités de sa blessure à la hanche – dont il en sait clairement beaucoup sur la suite de son remplacement antérieur de la hanche.

« J’espère que vous pourrez tous suivre », a déclaré Van Gaal après avoir détaillé sa blessure.

Un journaliste a alors répondu : « En fait non, mais il semble que vous ayez aussi des connaissances sur les os… », ce à quoi Van Gaal a rétorqué : « Oui, j’ai dû tous les apprendre par cœur.

L’entraîneur vétéran a ensuite été filmé submergé par l’émotion, après avoir révélé que ses joueurs et son staff technique lui avaient demandé de rester et l’avaient encouragé à continuer de travailler malgré son manque de mobilité, dans une semaine cruciale pour l’équipe nationale.

« Les joueurs et le staff voulaient que je reste [after his accident], alors je suis resté », a-t-il dit, les larmes aux yeux.

Lorsque l’intervieweur a déclaré: « Je peux voir que vous devenez émotif maintenant … », Van Gaal a ajouté: « Oui, je suis un homme émotif. Quand les joueurs et le staff vous disent qu’ils veulent que vous restiez.

Les Pays-Bas affronteront la Norvège mardi lors de leur qualification pour la Coupe du monde avec leurs adversaires, et la Turquie, à seulement deux points d’eux en tête du groupe.