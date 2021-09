Virgil van Dijk résume l’humeur des fans de Liverpool alors qu’il regarde ses coéquipiers abandonner la tête contre l’AC Milan depuis le banc

in

Virgil van Dijk a résumé l’humeur des fans de Liverpool alors qu’il regardait sous le choc alors que ses coéquipiers abandonnaient une avance de 1-0 en quelques minutes.

Un doublé rapide d’Ante Rebic et Brahim Diaz a donné à l’AC Milan une avance de choc à Anfield en Ligue des champions.

L’ancien homme de Man City Diaz a fait 2-1 contre l’AC Milan contre le cours du jeu

Liverpool a commencé comme une maison en feu et a à juste titre pris l’avantage via un but contre son camp de Fikayo Tomori d’un centre Trent Alexander-Arnold.

Les Reds étaient absolument dominants et auraient pu et peut-être auraient dû doubler leur avance quelques minutes plus tard alors que Mohamed Salah manquait un penalty pour la première fois depuis 2017.

L’équipe locale s’est finalement fatiguée et l’AC Milan s’est installé et en a profité au maximum.

Rebic a terminé un beau mouvement en balayant le ballon devant Alisson et alors que l’équipe à l’extérieur célébrait le but, la caméra de BT Sport a coupé Van Dijk qui a regardé avec un air de choc sur son visage.

Van Dijk ne pouvait pas croire ce qu’il a vu

Il a résumé la frustration à l’intérieur d’Anfield et cela ne ferait qu’empirer à mesure que l’ancien homme de Manchester City, Diaz, renversait la vapeur.

Liverpool espère désespérément renverser la vapeur en seconde période afin d’éviter toute déception lors de la première journée.

Salah a réussi à les remettre à niveau au début de la seconde mi-temps.

Il a échangé un une-deux avec Divock Origi mais a apparemment dû attendre un âge pour que le ballon tombe suffisamment bas pour qu’il puisse dépasser Maignan.