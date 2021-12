Virgil van Dijk sait où le blâme se trouve dans la fouille surprise des stars attaquantes après la défaite de Liverpool

Virgil van Dijk a critiqué les attaquants de Liverpool et la performance de l’équipe dans son ensemble après la défaite surprise 1-0 contre Leicester au King Power Stadium mardi soir.

Les hommes de Jurgen Klopp ont commencé brillamment et auraient dû être devant après 15 minutes lorsque Mohamed Salah a remporté un penalty. Cependant, l’attaquant égyptien a vu son tir au but sauvé par Kasper Schmeichel et sa tête rebondie a touché la barre.

Sadio Mane a également raté quelques occasions avant que les Reds ne soient obligés de payer par les hôtes. L’ancien attaquant d’Everton Ademola Lookman a marqué le but vainqueur à la 59e minute.

C’est seulement celui de Liverpool deuxième défaite de la saison et laisse les Reds à six points du champion en titre Manchester City, qui a remporté neuf matchs d’affilée.

Parlant après, Van Dijk dit : « Je pense qu’ils [Leicester] méritait la victoire mais c’était évidemment aussi à cause de nous. Je pense que nous étions pauvres dans le dernier tiers.

«Ils ont bien défendu beaucoup de centres. Dans l’ensemble, ce n’est pas une bonne performance. Ils n’ont pas créé grand-chose mais semblaient dangereux sur la pause dans laquelle ils sont bons.

« Crédit à eux. Nous devons nous regarder et nous améliorer, ce que nous ferons. Cela fait partie du football.

« Nous continuerons d’essayer jusqu’à la fin. Nous nous sommes créés de bonnes occasions, mais malheureusement, ce n’était pas aujourd’hui le jour où cela est allé au fond des filets. Penalty raté, ce qui arrive. Mais c’est décevant.

« Évidemment, vous ne voulez pas du tout céder. Nous laissons [Ademola Lookman] entrer dans l’espace et malheureusement le but est entré.

«Mais nous avons eu des moments où nous avons réagi et créé des chances de faire mieux. Il faut aussi leur donner du crédit. »

Van Dijk n’abandonne pas l’espoir de titre

Sur la course au titre, Van Dijk a ajouté : « Que pouvons-nous dire ? Nous sommes en décembre. La saison est tellement, tellement longue. Tout peut arriver.

« Vous l’avez vu avec Covid et les blessures – beaucoup de choses peuvent changer. Il ne sert à rien de regarder [Manchester City] ou Chelsea ou les autres équipes autour de nous.

« Nous devrions examiner nos performances aujourd’hui et nous améliorer. Nous voulions tous faire mieux. C’est un fait. Nous n’étions pas assez bons et ils méritaient la victoire.

