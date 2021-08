Virgil van Dijk signe un nouveau contrat à long terme alors que Liverpool poursuit l’été de nouveaux accords avec Mohamed Salah et Sadio Mane ensuite

Virgil van Dijk est devenu la dernière star de Liverpool à signer un nouveau contrat cet été.

Le défenseur néerlandais, 30 ans, a mis la plume sur un contrat de quatre ans qui le maintient à Anfield jusqu’en 2025.

Liverpool a annoncé la nouvelle vendredi matin

Van Dijk pourrait reprendre la compétition à Norwich samedi

Cela suit de nouvelles conditions pour Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson – et les Reds ne prévoient pas de s’arrêter là.

L’accord précédent de Van Dijk devait expirer à l’été 2023 et il en va de même pour les attaquants vedettes Mohamed Salah et Sadio Mane.

Liverpool a donné la priorité à l’avenir à long terme de ses joueurs actuels cet été, plutôt que de dépenser gros en recrutement comme ses rivaux.

Liverpool espère que Salah signera le prochain

Ibrahima Konate, l’arrière central du RB Leipzig, a été le seul ajout de haut niveau de Liverpool dans la fenêtre.

Van Dijk se sentira cependant comme une nouvelle recrue, de retour après une grave blessure qui l’a empêché de jouer pendant la majeure partie de la saison dernière.

Avant cela, le Néerlandais s’était imposé parmi les meilleurs joueurs du football mondial.

On ne sait pas, cependant, si le défenseur central reviendra dans la formation de départ pour le match d’ouverture des Reds en Premier League contre Norwich ce week-end.

Van Dijk entre dans la nouvelle campagne avec une pré-saison complète à son actif et trois apparitions amicales, mais la déclaration de Liverpool indique que Van Dijk “travaille actuellement à retrouver sa pleine forme” après son opération au genou.

“Je me sens bien. De toute évidence [they were] matchs amicaux, vous améliorez votre forme physique, répétez les choses encore et encore », a-t-il déclaré à liverpoolfc.com.

«Malheureusement, la saison dernière pour moi personnellement a été une saison à oublier, à apprendre et à emporter avec moi.

«Je sens que je suis prêt pour le week-end, alors nous verrons ce que le manager décidera.

“Ce sera une atmosphère et un état d’esprit totalement différents pour moi aussi personnellement.

“C’est quelque chose pour lequel nous nous battons, pour les points, et j’espère que nous pourrons en tirer un résultat positif.”