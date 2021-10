Virgil van Dijk vise un sourire effronté et exécute une danse de célébration après la musculation de Kostas Tsimikas à l’entraînement alors que Liverpool se prépare pour le choc gigantesque de Man City

in

Liverpool était tout sourire à l’entraînement après avoir battu Porto 5-1 en Ligue des champions.

Les Reds ont battu l’équipe de Primeira Liga à l’Estadio el Dragao pour poursuivre leur belle forme et remporter deux victoires sur deux en phase de groupes de la Ligue des champions.

.

Tsimikas a été laissé rouge face au colossal Néerlandais

Leur brillance sur le terrain semble provenir d’une excellente alchimie, comme le démontre une vidéo que le club a publiée sur ses réseaux sociaux jeudi.

Le club a publié un clip de Virgil van Dijk souriant effrontément vers la caméra après avoir musclé l’arrière Kostas Tsimsikas.

Et le colossal Hollandais a même donné à la caméra une danse de célébration après avoir laissé le Grec au visage rouge.

Vous pouvez regarder le clip de la muscade, ci-dessous…

Liverpool affrontera ensuite les champions de Manchester City dans ce qui est leur match le plus difficile de la campagne jusqu’à présent.

Et Jurgen Klopp a admis qu’il était suffisamment expérimenté pour ne pas s’attendre à ce que son équipe de buteurs continue sa surabondance de buts contre City.

Ils ont marqué 20 fois en 17 jours et 26 buts lors de leurs neuf premiers matches pour égaler un record (pour une campagne de haut niveau) établi en 1922 et reproduit une seule autre fois au cours de la saison 2016-2017.

Lorsqu’on lui a dit que son équipe avait marqué 20 buts ce mois-ci, le patron des Reds a déclaré: “Malheureusement, cela ne ressemblait pas à ça, mais merci de me l’avoir dit. Nous avons également concédé, certains ou quelques-uns.

.

Salah est en feu en ce moment pour Liverpool

“Nous jouons contre Man City, je ne pense pas que maintenant cela ait trop de sens de trop penser au nombre de buts que nous pouvons marquer contre eux.

« Nous avons besoin d’une performance complexe et complète contre eux pour n’avoir qu’une chance et c’est tout.

« Mais j’ai vraiment hâte d’y être. J’ai hâte de jouer à nouveau à la maison après un certain temps.

«Nous devons travailler dur, nous avons dû travailler dur dans tous les matchs que nous avons eus. Mais maintenant, nous avons deux jours de plus (que les trois qu’ils avaient entre Brentford et Porto) pour le match contre City, ce qui sera utile, puis nous serons à nouveau frais et nous tenterons ensuite.

