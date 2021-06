Virgin Atlantic envisage d’avoir un service de «taxi volant»

14/06/2021 à 9h54 CEST

Virgin Atlantic étudie la possibilité de lancer un service de taxi volant, comme rapporté par la BBC, dans le cadre d’un partenariat avec Vertical Aerospace basé à Bristol. La compagnie aérienne suggère que les véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) pourraient voler des villes vers les grands aéroports.

Vertical Aerospace effectue cette année des vols d’essai de ses avions. Un expert a déclaré que la proposition était “moins radicale” que celles d’autres compagnies de taxi aérien, mais a fait valoir qu’il y aurait des défis à venir. Plusieurs entreprises ont promu l’idée de « taxis volants » autonomes qui pourraient prendre en charge les passagers sur les toits des centres-villes et les emmener où ils le souhaitent. La suggestion de Virgin Atlantic est un peu plus simple.

Il a proposé qu’un avion eVTOL puisse prendre des personnes dans une ville comme Cambridge et les emmener dans un grand aéroport comme Londres Heathrow. Vertical Aerospace affirme que son vaisseau spatial VA-X4 pourra transporter quatre passagers et un pilote jusqu’à 100 milles, en plus d’être sans émissions et plus silencieux qu’un hélicoptère.