Virgin Galactic coule sur Blue Origin Progress. Pourquoi vous devriez acheter le stock SPCE Dip.

Blue Origin commencera bientôt à vendre des billets, mais Virgin Galactic a déjà vendu 600 billets

Par Luke Lango, analyste principal des investissements InvestorPlace 29 avril 2021, 14 h 26 HAE 29 avril 2021

Qu’est-il arrivé au cours de l’action Virgin Galactic aujourd’hui?

Source: Tun Pichitanon / Shutterstock.com

Vierge Galactique (NYSE:SPCE) a coulé de plus de 5% après que le principal concurrent de la société de tourisme spatial, Blue Origin de Jeff Bezos, a annoncé dans une vidéo qu’il commencerait bientôt à vendre des billets pour des manèges sur sa propre fusée de tourisme spatial appelée New Shepard. L’action SPCE est maintenant en baisse de plus de 60% par rapport à ses sommets de mi-février.

Pourquoi c’est arrivé

L’action Virgin Galactic a été piquée par un autre retard de vol d’essai et un barrage de ventes d’initiés au cours des derniers mois. Dans l’intervalle, Blue Origin a discrètement fait de bons progrès dans ses opérations de tourisme spatial. Blue Origin annonçant qu’il va bientôt commencer à vendre des billets ne fait que souligner que l’écart se resserre entre Virgin Galactic et son principal concurrent. En plus des retards des vols d’essai et des ventes d’initiés, cette nouvelle pèse considérablement sur l’action de SPCE.

Est-ce que ça importe?

La demande de tourisme spatial suborbitaire sera très robuste. Bien sûr, c’est cher. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, pourquoi ne voudriez-vous pas aller dans l’espace et faire quelque chose que seule une poignée de personnes a déjà fait dans l’histoire de l’humanité? L’offre pour le tourisme spatial suborbitaire sera très limitée. Les navires Virgin Galactic peuvent accueillir six personnes. Idem avec les navires Blue Origin. Et Virgin n’a que deux navires aujourd’hui, tandis que Blue Origin en a un. La demande de tourisme suborbitaire dépassera considérablement l’offre dans un avenir prévisible, ce qui signifie qu’il y a amplement de place pour Virgin Galactic et Blue Origin pour avoir un énorme succès sur ce marché. Pendant ce temps, il semble que Virgin Galactic a effectué en toute sécurité un vol de son vaisseau-mère, le VMS Eve, cette semaine. Cela ouvre la voie à Virgin pour effectuer un vol d’essai du VSS Unity en mai, ce qui est sur la bonne voie avec les plans précédents. Si ce vol réussit, la tendance baissière actuelle du titre SPCE s’inversera rapidement.

Prévision du cours de l’action SPCE

Dans notre esprit, Virgin Galactic est un jeu de haute qualité sur le Space Race 2.0. À long terme, nous pensons que Virgin Galactic exploitera plusieurs ports spatiaux et pilotera des dizaines de vaisseaux spatiaux sur des dizaines de vols chaque mois à partir de ces ports spatiaux, à des prix très élevés, ce qui entraînera des revenus très importants et des marges bénéficiaires très saines. Sur ces hypothèses, nous pensons que l’action SPCE vaut environ 50 $ aujourd’hui.

L’action SPCE est l’une des meilleures opportunités d’investissement à long terme sur le marché aujourd’hui.

Mais ce n’est pas la meilleure opportunité.

Au lieu de cela, la meilleure opportunité est dans une entreprise qui me rappelle un jeune Amazon (NASDAQ:AMZN). En effet, je pense qu’acheter cette action aujourd’hui pourrait être comme acheter une action AMZN en 1997 – avant qu’elle ne grimpe de milliers de pour cent.

De quel stock je parle?

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/hypergrowthinvesting/2021/04/virgin-galactic-sinks-on-blue-origin-progress-why-you-should-buy-the-spce-stock-dip/ .

