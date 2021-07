Virgin Galactic : le Royaume-Uni peut récolter un marché spatial de 2 milliards de livres sterling en tant que « hub européen » de Branson | Royaume-Uni | Nouvelles

Richard Branson envoie un message pendant un vol spatial

Hier, Sir Richard Branson a été propulsé à 53 milles au bord de l’espace à bord de son avion-fusée Virgin Galactic. Il était accompagné lors de la mission des pilotes Dave Mackay et Michael Masucci, ainsi que de trois de ses collègues – Beth Moses, Colin Bennett et Sirisha Bandla. Sir Richard est rentré sain et sauf à Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique un peu plus d’une heure plus tard, qualifiant le voyage d'”expérience d’une vie”.

Et le tourisme spatial pourrait un jour venir au Royaume-Uni.

Spaceport Cornwall est le premier site de lancement horizontal d’Europe à offrir à Sir Richard un moyen réactif, abordable et efficace d’envoyer de petits satellites en orbite terrestre basse (LEO) via sa marque Virgin Orbit.

Et, en tant que « partenaire de livraison clé » de Sir Richard, le projet financé par le Cornwall Council pourrait accueillir les premiers lancements dès 2022 – créant jusqu’à 350 emplois et ajoutant jusqu’à 200 millions de livres de valeur ajoutée brute (VAB) à l’économie.

La directrice par intérim du port spatial de Cornwall, Melissa Thorpe, a précédemment expliqué à Express.co.uk pourquoi cela pourrait être un moment important pour le Royaume-Uni.

La société de Richard Branson utilisera le Royaume-Uni comme « hub européen » (Image : GETTY)

Virgin Galactic a explosé dans l’espace hier (Image: GETTY)

Elle a déclaré: “Virgin Orbit est une plate-forme de lancement mobile – ils vont à leur clientèle.

« Cela signifie qu’ils vont avoir plusieurs sites dans le monde – Cornwall sera le hub européen – leur seul emplacement en Europe.

«Ils viendront probablement, en moyenne, cinq fois pour lancer chaque année. Au fur et à mesure que le marché se développe, cela pourrait augmenter un peu.

« Lorsqu’ils ne seront pas là, une autre entreprise sera également lancée. Donc ce que nous devons faire ici, c’est créer d’autres activités autour des installations de l’aéroport.

“Nous devons encourager les sociétés de satellites, les ingénieurs de fusées et les essais de moteurs à avoir lieu lorsque Virgin n’est pas là – donc ce n’est pas juste une merveille.”

LIRE LA SUITE : Brexit L’énorme projet spatial de la Grande-Bretagne garantit les futurs emplois au Royaume-Uni : “Je ne les perdrai pas à l’étranger !”

Sir Richard est sur le point de faire du tourisme spatial une possibilité (Image: GETTY)

Les ports spatiaux ont traditionnellement été utilisés pour lancer des engins spatiaux en orbite en faisant sauter d’énormes véhicules de transport lourd à la verticale des rampes de lancement.

Mais l’aéroport de Cornwall offre une approche unique – permettant à un Boeing 747 modifié de naviguer à 30 000 pieds avant que la fusée ne soit projetée dans ce qu’on appelle un lancement aérien.

Cela peut ensuite déployer la charge utile – qui prévoit de contenir de petits satellites – dans LEO.

Mais le président du comité parlementaire de l’espace, David Morris, estime que le tourisme spatial, un marché qui devrait valoir 2,17 milliards de livres sterling d’ici 2030, “peut également se produire” à Spaceport Cornwall à l’avenir.

Il a déclaré à Express.co.uk: “L’idée est que c’est sur le Gulf Stream, il fait plus chaud là-bas donc le temps est plus fiable.

« Si vous partez de là, vous pourrez voir la majeure partie de l’Europe, ainsi que le Groenland et l’Islande, jusqu’au cercle polaire arctique.

Spaceport Cornail accueillera Virgin Orbit (Image: SPACEPORT CORNWALL)

« La vue là-haut serait incroyable et c’est pourquoi Virgin s’intéresse au site de décollage horizontal.

« Je pense que c’est un feu vert et que cela stimulera l’économie. Je pense qu’ils étudient déjà la faisabilité.

On rapporte que Sir Richard envisage déjà cette possibilité.

S’adressant au i en février, il a déclaré: “Son emplacement fonctionne très bien, ce qui nous permet de décoller au-dessus de la mer, et le soutien de Cornwall Council et de Spaceport a été formidable.”

Et tandis que Mme Thorpe a déclaré qu’il n’y avait pas encore de plans concrets en place avec Spaceport, elle n’a pas exclu la possibilité pour l’avenir.

Elle a déclaré à Express.co.uk : « Il n’y a aucun plan avec nous pour le moment, le lancement du satellite est déjà assez difficile.

Les avions déploieront de petits satellites (Image : SPACEPORT CORNWALL)

«Nous devons d’abord nous assurer que nous pouvons le faire efficacement. Nous sommes concentrés à 100 % sur notre premier lancement.

« L’industrie s’oriente de plus en plus vers les vols spatiaux et Virgin Galactic est au programme aux États-Unis.

« Si cela devient plus réussi et plus régulier, alors je suis sûr que nous examinerons comment le faire au Royaume-Uni.

“Pour le moment, c’est loin, à cause de la réglementation – nous devons nous assurer que nous pouvons lancer des satellites en toute sécurité avant les humains.”

Les travaux ont déjà commencé sur un centre d’aviation de 2 millions de livres sterling qui jouera un rôle crucial lorsque les futures missions spatiales décolleront de Spaceport Cornwall.

Il jouera un rôle dans le Centre des technologies spatiales (CST) de Spaceport Cornwall, un développement de 5,8 millions de livres sterling qui comprend une installation d’intégration de satellites et d’opérations de mission.

Le Center for Space Technologies permettra d’intégrer des satellites dans des fusées et réunira des sociétés de satellites britanniques, des universités et d’autres entreprises spatiales en un seul endroit pour collaborer.