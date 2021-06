Virgin Galactic minimise les discussions sur la course spatiale Branson contre Bezos

Quelle pourrait être la gravité de la course spatiale suborbitale entre Richard Branson et Jeff Bezos ? (Photos .)

Le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, tenterait-il de voler la vedette au fondateur de Blue Origin (et d’Amazon) Jeff Bezos lorsqu’il s’agirait de savoir quel milliardaire vole en premier sur son propre vaisseau spatial suborbital ?

Il y a eu un certain buzz à propos de cette question à la suite de l’annonce de cette semaine que Bezos sera parmi les premières personnes à voyager au bord de l’espace dans la capsule New Shepard de Blue Origin le 20 juillet, le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11.

Branson n’a pas tardé à tweeter ses félicitations lorsque les plans de Bezos ont été révélés, mais a également dit à ses abonnés de “regarder cet espace”.

Et aujourd’hui, Doug Messier de Parabolic Arc – qui a longtemps rapporté les hauts et les bas de Virgin Galactic depuis sa base d’origine à Mojave, en Californie – a cité une source anonyme disant que la société travaillait sur un plan pour mettre Branson à bord de sa fusée VSS Unity SpaceShipTwo. avion pour un voyage au-delà de 80 km d’altitude pendant le week-end férié du 4 juillet.

Messier a cité sa source disant que le plan du 4 juillet était subordonné à l’obtention de l’approbation de licence de la Federal Aviation Administration.

Le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, a déclaré que Branson serait sur l’un des prochains vols SpaceShipTwo, qui aura lieu dès cet été. Mais le plan attendu est que VSS Unity effectue d’abord un vol d’essai avec une équipe de «spécialistes de mission» de rang inférieur, puis pilote le patron pendant le voyage.

Les pilotes d’essai de Virgin Galactic ont volé le VSS Unity au-dessus de la barre des 50 milles le plus récemment le 22 mai. La société considère que 50 milles sont la limite de l’espace, conformément à la définition de la FAA pour l’attribution d’ailes d’astronautes commerciaux. En revanche, Blue Origin se concentre sur la barre des 100 kilomètres de haut (62 milles de haut), la frontière spatiale internationalement acceptée connue sous le nom de ligne Karman.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Virgin Galactic a déclaré qu’elle était toujours “en train d’analyser les données de notre vol réussi du 22 mai”.

“Comme annoncé précédemment, nous prévoyons de terminer les derniers vols d’essai cet été jusqu’au début de l’automne”, a déclaré la société. “Pour le moment, nous n’avons pas déterminé la date de notre prochain vol.”

La déclaration n’a pas explicitement rejeté l’idée que les planificateurs de mission pourraient étudier les options pour donner à Branson un premier voyage dans l’espace.

Cependant, une source familière avec la situation entourant le calendrier des tests en vol a déclaré que les affirmations concernant l’envoi de Branson dans l’espace pendant le week-end du 4 juillet seraient de fausses informations, basées sur les politiques existantes d’analyse des données de test et d’évaluation de la sécurité des vols. La source a requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la situation.

Pendant ce temps, la vente aux enchères en ligne pour un siège ouvert sur le premier vol New Shepard à transporter des personnes se poursuit, l’enchère la plus élevée atteignant 3,8 millions de dollars aujourd’hui. La vente aux enchères atteindra son point culminant samedi avec une session d’enchères en direct qui sera diffusée via le site Web de Blue Origin à partir de 9h45 PT. Les offres seront enregistrées de manière confidentielle et Blue Origin affirme que l’identité du gagnant sera révélée “dans les semaines suivant la conclusion de l’enchère”.

Le produit de la vente aux enchères sera reversé au Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de Blue Origin. Le gagnant occuperait un siège aux côtés de Jeff Bezos et de son frère, Mark Bezos, ainsi que jusqu’à trois autres astronautes qui seraient vraisemblablement des employés ou des VIP de Blue Origin.

Ce serait quelque chose si Branson – ou, d’ailleurs, le PDG de SpaceX, Elon Musk – se retrouvait avec l’offre la plus élevée. Serait-ce trop d’imaginer les rivaux milliardaires de l’espace chevauchant ensemble comme les stars d’un film de science-fiction ?