Virgin Galactic retarde à nouveau ses vols commerciaux jusqu’en 2022

15/10/2021 à 14:29 CEST

Virgin Galactic a subi un autre revers parmi les innombrables qu’il a déjà reçus. Hier, jeudi, la société a expliqué qu’elle avait retardé le début de votre service commercial de tourisme spatial jusqu’au quatrième trimestre 2022. Il avait précédemment espéré commencer à proposer des vols spatiaux payants au cours du troisième trimestre de l’année prochaine.

Avec le retard, la société commencera les travaux de rénovation et de modernisation de son avion de transport et de son vaisseau spatial ce mois-ci. Virgin Galactic dit qu’elle espère que l’ensemble du processus prendre entre huit et 10 mois. À la suite de la mesure, Unity 23, le prochain vol de la compagnie, Il ne décollera qu’à la mi-2022 au plus tôt.

« Le nouveau séquençage de notre période de mise à niveau et du vol Unity 23 souligne nos procédures de sécurité en premier lieu, fournit le chemin le plus efficace vers le service commercial et constitue la bonne approche pour notre entreprise et nos clients », a déclaré le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, dans un communiqué.

Virgin Galactics a récemment fait l’objet d’une enquête du gouvernement des États-Unis dans le but d’explorer la possibilité qu’il y ait eu des problèmes importants dans la sécurité de ses vols. Cependant, ils nient que cela soit dû à cette raison.