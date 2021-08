Virgin Galactic revient pour vendre des billets pour voyager dans l’espace, mais a doublé le prix | Vie

Nous savons déjà combien coûte un voyage dans l’espace avec Virgin Galactic. Ce n’est pas un montant scandaleux, mais pour le moment, c’est seulement pour les riches.

Depuis l’accident mortel de 2014, où l’un des pilotes est décédé dans l’un des essais, Virgin Galactic n’était pas revenu vendre des billets pour voyager dans l’espace. Sept ans plus tard, après le vol réussi de son fondateur Richard Branson, la société a rouvert la vente de billets.

Dans ce premier lot d’il y a dix ans, qui comprenait la première femme espagnole à voyager dans l’espace, les billets ont été vendus au prix de 200 000 $. Maintenant, ils coûteront 450 000 $.

En Espagne, les droits sont détenus par l’agence BRU & BRU, même si pour le moment ils n’indiquent pas le prix qu’il vaudra ici.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez l’aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

Comme l’a expliqué le PDG de Virgin Galactic, Michael Colglazier, dans une présentation aux actionnaires aujourd’hui, le prochain vol aura lieu en septembre, avec les premiers passagers payants. Ce seront trois soldats italiens qui réaliseront une expérience scientifique. Ils ont payé 600 000 $ par siège.

Virgin Galactic a annoncé que les billets aux particuliers coûteront 450 000 $, avec la possibilité d’acheter plusieurs sièges pour toute la famille, ou le billet entier.

Si vous avez l’intention d’acheter l’un de ces billets, vous devrez peut-être attendre des années pour en profiter. Dans le premier lot lorsque l’entreprise a été financée 600 billets ont été vendus, et 1 000 personnes supplémentaires ont déjà réservé une place, en versant un acompte de 1 000 $.

Nous ne savons pas quelle sera la fréquence de vol de l’avion SpaceShipTwo de la compagnie, mais compte tenu du fait que ils ne peuvent transporter que 4 passagers, soit ils lancent plusieurs vols par mois ou le temps d’attente sera très long…

Une autre des entreprises qui il emmènera également les touristes dans l’espace est Blue Origin, mais il le fera dans une fusée spatiale et non dans un avion. Et il montera plus haut, 100 km de haut contre 80 km pour Virgin. Bien que le billet sera beaucoup plus cher.

Le millionnaire anonyme qui a remporté l’enchère pour un siège (et qui n’a pas pu prendre le premier vol avec l’équipage de Blue Origin aux côtés de Jeff Bezos pour des “raisons de programmation”), a payé 28 millions de dollars pour son siège.

Commence l’ère du tourisme spatial, et quelque chose nous dit que SpaceX ne tardera pas à entrer…