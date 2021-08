Virgin Galactic Stock est toujours sur le point de monter en flèche

in

L’un des principaux acteurs de l’industrie du tourisme spatial, Vierge Galactique (NYSE :SPCE) a connu quelques semaines difficiles. L’entreprise a remporté le succès avec son deuxième vol d’essai qui a transporté son fondateur, Sir Richard Branson, aux confins de l’espace. Mais les actions de SPCE ont chuté après que la société a vendu 500 millions de dollars de nouvelles actions de ses actions, et Branson lui-même a vendu 300 millions de dollars supplémentaires d’actions de SPCE.

Pourtant, tout n’est pas perdu pour le géant du tourisme spatial. La société a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre et a repris la vente de billets.

J’ai toujours été optimiste sur l’action SPCE et je pense que la société continue de croître, malgré le bruit dans l’industrie. Il se négocie actuellement à près de 27 $. Les actions deviennent parfois volatiles lorsque la société publie des nouvelles, mais la volatilité est temporaire.

Le marché du tourisme spatial est énorme et Virgin Galactic a jeté les bases pour réussir dans le secteur. Dans cet esprit, approfondissons les catalyseurs qui augmenteront le stock de SPCE.

Un regard plus attentif sur le stock de SPCE

L’année dernière a été un tour de montagnes russes pour Virgin Galactic. L’action SPCE se négociait à près de 19 $ en août 2020 et est restée bloquée dans la même fourchette jusqu’à la mi-novembre. Il a grimpé à 25 $ en novembre 2020 et est passé à 30 $ en décembre 2020.

Après que la société a annoncé qu’elle effectuerait un vol d’essai en février, l’action a grimpé jusqu’à 62 $. Cependant, il est retombé à 27 $ après l’annulation du vol en raison de problèmes techniques. Il a atteint un creux de 16 $ en mai 2021, mais a ensuite rebondi après le vol réussi en juillet.

Les actions de SPCE ont grimpé à 52 $ en juillet, mais ont ensuite chuté à nouveau parce que la société a vendu 500 millions de dollars de ses actions et Branson a déchargé 300 millions de dollars de ses actions. Les investisseurs attendaient de nouvelles indications sur le démarrage des opérations commerciales, et leur attente est enfin terminée.

Résultats T2

Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte de 39 cents par action et un chiffre d’affaires de 571 000 $. Et le vol d’essai de juillet transportait des équipements de recherche scientifique générateurs de revenus qui aideront l’entreprise à exécuter ses prochains vols.

Les frais de vente, généraux et administratifs de Virgin ont grimpé à 39 millions de dollars, contre 26 millions de dollars au cours du même trimestre un an plus tôt.

Les dépenses en capital de Virgin sont tombées à seulement 1 million de dollars au dernier trimestre, contre 6 millions de dollars au même trimestre en 2020. Sa situation de trésorerie est solide, car elle disposait de 552 millions de dollars de fonds à la fin du deuxième trimestre.

A ce stade, le chiffre d’affaires de l’entreprise n’a pas d’importance. Cependant, sa solide position de trésorerie lui donne la capacité d’investir dans des projets d’investissement et de recherche.

Vente de billets et prix

La société a finalement rouvert la vente de billets, avec des prix commençant à 450 000 $ par siège. C’est plus élevé que le bas prix précédent de 250 000 $. Au tour précédent, 600 personnes avaient réservé des places. Pour ce tour, la société a introduit trois niveaux de tarification : un siège unique, un forfait famille et amis et une cabine entière.

Les prix plus élevés des billets exerceront une pression supplémentaire sur l’entreprise. Cependant, une fois ses prochains vols réussis, davantage de voyageurs seront prêts à acheter ses billets.

Le prochain vol spatial de Virgin Galactic, une opération génératrice de revenus qui inclura des membres de l’armée de l’air italienne, devrait avoir lieu fin septembre. Lors d’un deuxième voyage, le vaisseau-mère Virgin’s Eve est censé transporter l’avion spatial à une altitude plus élevée. Enfin, lors d’un troisième vol, une équipe complète de spécialistes visitera le véhicule et confirmera que tout se passe comme prévu.

Le service commercial devrait débuter au troisième trimestre 2022. Si tout se passe comme prévu, rien n’arrêtera Virgin Galactic.

La ligne de fond

Virgin Galactic a annoncé des résultats du deuxième trimestre plus faibles que prévu, mais la société évolue dans la bonne direction. Il a l’avantage d’être le premier arrivé et est prêt à démarrer ses opérations commerciales l’année prochaine.

Virgin a un plan bien ficelé et a déjà effectué quelques vols réussis. A ce stade, ses gains importent peu. Virgin Galactic doit juste maîtriser les aspects techniques et réussir ses trois prochains vols pour monter plus haut.

Beaucoup dépend du prochain vol de Virgin en septembre. Le succès de ce vol en dira long sur la compagnie, et si l’entreprise réussit, l’armée de l’air italienne pourrait effectuer plus de vols avec Virgin.

L’action SPCE est un achat dans cette baisse, et je pense qu’elle atteindra de nouveaux sommets juste avant le vol de septembre.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.